ФОТО | Никогда не сдавайся! Как фанат "Питтсбурга" из мема превратился в мачо

Неловкая попытка парня стала мемом в американских пабликах – а один из болельщиков вспомнил легендарную цитату Уэйна Гретцки, которая идеально описывает эпизод:

Тогда бедолага еще не знал, что на следующий день станет популярным. Некоторые пользователи в комментариях ему советовали не отчаиваться и найти себе другую, пишет Sports.ru.

Но не тут-то было: после шестой игры болельщик «Пингвинз» сделал предложение той самой девушке и запостил в твиттер фотографию:

Главное - не сдаваться!



