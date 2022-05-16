16.05.2022, 08:27
ФОТО | Никогда не сдавайся! Как фанат "Питтсбурга" из мема превратился в мачо(3)
ФОТО: Scanpix | Kirk Irwin
По ходу третьего матча серии «Питтсбурга» с «Рейнджерс» в трансляцию попали кадры с бедолагой, который попытался поцеловать девушку рядом с собой – и моментально получил отказ.
Неловкая попытка парня стала мемом в американских пабликах – а один из болельщиков вспомнил легендарную цитату Уэйна Гретцки, которая идеально описывает эпизод:
Тогда бедолага еще не знал, что на следующий день станет популярным. Некоторые пользователи в комментариях ему советовали не отчаиваться и найти себе другую, пишет Sports.ru.
Но не тут-то было: после шестой игры болельщик «Пингвинз» сделал предложение той самой девушке и запостил в твиттер фотографию:
Главное - не сдаваться!