В кибератаке на "Евровидение-2022" подозревают российских хакеров

Неизвестные хакеры пытались воспрепятствовать проведению финала песенного конкурса "Евровидение-2022", но специалистам по борьбе с компьютерными преступлениями удалось им помешать. Об этом в своем Twitter сообщила в воскресенье, 15 мая, пресс-служба итальянской полиции.

Хакеры пытались проникнуть в компьютерную сеть конкурса в день первого полуфинала, 10 мая, а также провести так называемые DDoS-атаки во время финального голосования в ночь на 15 мая. По мнению экспертов, за атаками может стоять российская хакерская группа Killnet.