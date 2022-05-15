В кибератаке на "Евровидение-2022" подозревают российских хакеров(1)
Киберпреступники пытались провести так называемые DDoS-атаки во время голосования в финале песенного конкурса. По мнению экспертов, за этим может стоять российская хакерская группа Killnet. Об этом пишет DW.
Неизвестные хакеры пытались воспрепятствовать проведению финала песенного конкурса "Евровидение-2022", но специалистам по борьбе с компьютерными преступлениями удалось им помешать. Об этом в своем Twitter сообщила в воскресенье, 15 мая, пресс-служба итальянской полиции.
Хакеры пытались проникнуть в компьютерную сеть конкурса в день первого полуфинала, 10 мая, а также провести так называемые DDoS-атаки во время финального голосования в ночь на 15 мая. По мнению экспертов, за атаками может стоять российская хакерская группа Killnet.
Россия была лишена возможности участвовать в 66-м "Евровидении" из-за агрессивной войны в Украине. Победу в конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra.