Мнение
15.05.2022, 21:08

ИНТЕРВЬЮ | Министр иностранных дел Лийметс: Турция всегда была сторонником расширения НАТО, ищем решения

 
Каарель Кресса
Каарель Кресса kaarel.kressa@epl.ee
Eva-Maria Liimets
Eva-Maria Liimets
ФОТО: EPA/Scanpix | EPA/Scanpix

Присоединение Финляндии и Швеции явно повысит уровень безопасности в нашем регионе, говорит министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс, приехавшая в воскресенье со встречи министров иностранных дел стран НАТО. По ее словам, разногласия Турции с Финляндией и Швецией преодолимы.

Самой горячей темой сейчас является вступление Швеции и Финляндии в НАТО, по поводу которого Турция ведет себя неоднозначно. С какими словами выступил министр иностранных дел Турции на встрече НАТО?

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, конечно, приветствуют все союзники. На данный момент мы находимся в ожидании поступления этих заявлений, которые пока официально не сделала ни одна из стран. Это суверенное решение для этих стран, но есть вероятность, что они подадут их в ближайшие дни. Турция всегда была твердым сторонником политики открытых дверей НАТО и уже пообещала совместно со своими финскими и шведскими партнерами выработать пути решения разногласий.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии