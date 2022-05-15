ИНТЕРВЬЮ | Министр иностранных дел Лийметс: Турция всегда была сторонником расширения НАТО, ищем решения

Самой горячей темой сейчас является вступление Швеции и Финляндии в НАТО, по поводу которого Турция ведет себя неоднозначно. С какими словами выступил министр иностранных дел Турции на встрече НАТО?

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, конечно, приветствуют все союзники. На данный момент мы находимся в ожидании поступления этих заявлений, которые пока официально не сделала ни одна из стран. Это суверенное решение для этих стран, но есть вероятность, что они подадут их в ближайшие дни. Турция всегда была твердым сторонником политики открытых дверей НАТО и уже пообещала совместно со своими финскими и шведскими партнерами выработать пути решения разногласий.