15.05.2022, 21:08
ИНТЕРВЬЮ | Министр иностранных дел Лийметс: Турция всегда была сторонником расширения НАТО, ищем решения
ФОТО: EPA/Scanpix | EPA/Scanpix
Присоединение Финляндии и Швеции явно повысит уровень безопасности в нашем регионе, говорит министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс, приехавшая в воскресенье со встречи министров иностранных дел стран НАТО. По ее словам, разногласия Турции с Финляндией и Швецией преодолимы.
Самой горячей темой сейчас является вступление Швеции и Финляндии в НАТО, по поводу которого Турция ведет себя неоднозначно. С какими словами выступил министр иностранных дел Турции на встрече НАТО?