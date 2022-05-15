Две красных карточки за игру! Команда "Нымме Калью" вышла в финал Кубка Эстонии

"Нымме Калью" и нарвский "Транс" сыграли большую часть матча в меньшинстве. Александру Кожевникову из "Транса" показали красную карточку уже на 19-ой минуте матча, а на 35-й минуте игры красную карточку получил Герман Шлейн из состава "Нымме Калью" .

Гол на 78-ой минуте забил вышедший на замену Александр Волков после передачи также вышедшего на замену Игоря Субботина.

Финал между "Нымме Калью" и "Пайде" состоится 21 мая на арене A. Le Coq. Победитель будет претендовать на место в квалификации еврокубка.







