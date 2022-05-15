ФОТО | Осиновский вручил награду "Гербовый знак Таллинна" президенту Украины

По словам председателя Таллиннского городского собрания Евгения Осиновского, вручение Гербового знака выражает солидарность города Таллинна и его жителей с народом Украины и его героической борьбой против российской агрессии. "Мы должны выиграть эту войну, чтобы показать, что в Европе XXI века нет места насильственному изменению границ, убийствам людей и бомбардировкам городов. И я уверен, что мы выиграем эту войну".

На мероприятии в Таллиннской ратуше награду от имени президента Украины принял заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, который и передаст ее главе государства.

Заместитель председателя украинской Рады Александр Корниенко поблагодарил город Таллинн и народ Эстонии за важную поддержку. "Конечно, военная и гуманитарная помощь важны, но и символы играют значительную роль, - добавил Корниенко, похвалив столицу за создание площади Украины. - Только совместными усилиями мы выиграем эту войну".

"Гербовый знак Таллинна" - это награда города Таллинна, вручаемая физическим лицам в качестве особой благодарности от города. Таллиннское городское собрание на заседании 5 мая приняло решение наградить Владимира Зеленского Гербовым знаком. Помимо Зеленского, в этом году высшей награды Таллинна удостоились поэт, прозаик, либреттист и переводчик Леэло Тунгал и координатор Таллиннского общества эстонского "Красного Креста" Лилия Лауль.