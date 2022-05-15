ФОТО | Осиновский вручил награду "Гербовый знак Таллинна" президенту Украины(1)
Сегодня днем в Таллиннской ратуше председатель Таллиннского городского собрания Евгений Осиновский передал президенту Украины Владимиру Зеленскому награду "Гербовый знак Таллинна".
По словам председателя Таллиннского городского собрания Евгения Осиновского, вручение Гербового знака выражает солидарность города Таллинна и его жителей с народом Украины и его героической борьбой против российской агрессии. "Мы должны выиграть эту войну, чтобы показать, что в Европе XXI века нет места насильственному изменению границ, убийствам людей и бомбардировкам городов. И я уверен, что мы выиграем эту войну".
На мероприятии в Таллиннской ратуше награду от имени президента Украины принял заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, который и передаст ее главе государства.
Заместитель председателя украинской Рады Александр Корниенко поблагодарил город Таллинн и народ Эстонии за важную поддержку. "Конечно, военная и гуманитарная помощь важны, но и символы играют значительную роль, - добавил Корниенко, похвалив столицу за создание площади Украины. - Только совместными усилиями мы выиграем эту войну".
"Гербовый знак Таллинна" - это награда города Таллинна, вручаемая физическим лицам в качестве особой благодарности от города. Таллиннское городское собрание на заседании 5 мая приняло решение наградить Владимира Зеленского Гербовым знаком. Помимо Зеленского, в этом году высшей награды Таллинна удостоились поэт, прозаик, либреттист и переводчик Леэло Тунгал и координатор Таллиннского общества эстонского "Красного Креста" Лилия Лауль.