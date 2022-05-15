Завтра начинаются учения Сил обороны Siil: в них примут участие 15 000 военнослужащих Сил обороны и союзников

Основной целью Sill-2022 ("Ёж-2022") является проверка боеготовности Сил обороны и способности реагирования на сценарии угроз в международных рамках. Основными подразделениями, которые будут проверены в ходе учений, являются 2-я пехотная бригада и Центр стратегических коммуникаций киберкомандования.

В этом году учения пройдут с 16 мая по 3 июня почти на всей территории Эстонии. Основные маневры подразделений будут проходить в Южной Эстонии, боевые стрельбы - на центральном полигоне Сил обороны и на острове Сааремаа.

Вместе с Sill-2022 в тот же период в Эстонии и в ближайших окрестностях будет проводиться еще несколько учений. Латвия организует учения Namejs, в ходе которых будут проводиться совместные пограничные тренировки и командные процедуры с Силами обороны Эстонии. В рамках учений сил США Defender Europe ("Защитник Европы") на острове Сааремаа будут размещены морские пехотинцы и члены Кайтселийта, а также будут проводиться боевые вылеты в море. Штаб Северной дивизии НАТО организует учения Knight Legion ("Рыцарский легион").

В Sill-2022 примут участие подразделения сухопутных, воздушных и военно-морских сил, а также Кайтселийт, киберкоманда, командование силами обеспечения и командование специальными операциями. Кроме того, в учениях примут участие боевые группы НАТО, базирующиеся в Эстонии, а также силы союзников, прибывшие на время учений.

В Sill-2022 примут участие около 7 100 резервистов, 2 500 призывников, 2 000 действующих военнослужащих и 4 200 солдат союзников из десяти стран. Будут задействованы сотни единиц техники, включая бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, корабли, вертолеты и самолеты.

В течение трех недель учений на дорогах Эстонии будет заметно больше боевых машин и автоколонн, чем обычно. Силы обороны просят участников дорожного движения следовать временному порядку регулирования дорожного движения и сигналам регулировщиков и надеются на понимание со стороны других участников дорожного движения.