Скрытая мобилизация в России: "Если вы снайпер от бога, вам бог и велел поучаствовать"

Посетить военкомат "для уточнения документов воинского учета" получателю предлагают на основании закона "о мобилизации", а не "о воинской службе" - на последний ссылаются в некоторых повестках, которые есть у Би-би-си.

"Предложение" явиться в военкомат "для уточнения документов воинского учета" обнаружила в своем почтовом ящике и жительница Москвы (копия письма есть у Би-би-си). Правда, повестка была адресована не ей, а ее соседу: отправитель перепутал номера квартир.

О 26-летнем жителе московского Коптево военкомат впервые вспомнил в нынешнем апреле. Как и собеседник Би-би-си из Брянской области, приглашение "явиться в военный комиссариат для переучета документов" он проигнорировал. Пока - без последствий, несмотря на безапелляционный тон повестки.

Именно для этого в военкомате ждут 27-летнего жителя Брянской области, граничащей с Украиной и Беларусью. Он живет по адресу прописки, туда же около трех недель назад пришла повестка - первая с тех пор, как он отслужил срочником несколько лет назад. Мужчина ее выкинул, и на этом история пока закончилась: "все хорошо, никто не ищет, не приходит".

"Порвал, выбросил", - так распорядились полученными повестками трое собеседников Би-би-си. Письма, которые военкоматы прислали им после начала войны с Украиной, сформулированы как под копирку: получателей приглашают в военкомат для "воинского учета" и "подтверждения места жительства и прописки".

Би-би-си рассказывает, как российских мужчин заманивают в армию, а компании пытаются защитить своих сотрудников и готовятся к переходу на военные рельсы.

Все последние недели военкоматы засыпают мужчин повестками с приглашением на "воинский учет". Для некоторых такие визиты заканчиваются в украинском плену. Реклама краткосрочной службы по контракту становится все более навязчивой. Одни работодатели ищут специалистов, которые помогут подготовиться к "деятельности в военное время", другие - стараются "забронировать" ценных сотрудников, оградив их от отправки в окопы, пока тайная мобилизация не стала явной.

Такую же повестку получил - впервые за 16 лет - и проигнорировал 44-летний москвич, лейтенант запаса после военной кафедры в вузе (письмо есть у Би-би-си).

"Раньше такого не было"

Воинский учет ведется и в мирное время, это стандартная процедура. Мобилизацию же объявляет президент своим указом. В нем же прописаны все ее параметры. Например, она может быть всеобщей или частичной, на определенной территории, объяснял глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков изданию Meduza, признанному в России иностранным агентом.

Мобилизовать, говорит он, могут находящихся в запасе. Это те, кто отслужил в армии, закончил военный вуз или "ограниченно годен" ("откосившие" от армии или не попавшие в нее из-за отсрочки мужчины старше 27 лет), а также женщины с военными специальностями. Молодых людей до 27 лет, которые не служили в армии, не мобилизуют.

Военный юрист, который помогает клиентам уйти от призыва, рассказал Би-би-си, что в последнее время дал около тысячи консультаций в связи с повестками. Он заметил, что с начала марта военкоматы стали активно вызывать "запасников" для воинского учета. Раньше, уверяет он, такого не было. Юрист напоминает, что пока мобилизация не объявлена официально, заставить человека ехать на фронт нельзя.

Далеко не все получатели повесток проигнорировали их - возможно, не знали, что такая опция есть. Это следует из показаний россиян, попавших - как утверждает Служба безопасности Украины (СБУ) - в плен.

На опубликованных СБУ в YouTube роликах четыре человека представляются резервистами и рассказывают: в первых числах апреля их пригласили в военкоматы и там "мобилизовали". Мужчины утверждают, что им обещали работу в тылу - кто-то должен был заниматься гуманитарной помощью, кто-то - мести улицы и разбирать завалы.

Дальше все развивалось стремительно. Один из героев рассказывает, что на следующий после посещения военкомата день его самолетом доставили из Екатеринбурга в Ростовскую область.