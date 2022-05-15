Роберт Левандовски решил покинуть "Баварию"

"Я не получил от "Баварии" предложения по новому контракту и решил уйти. Необходимо найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба", – сказал нападающий "Баварии" для Bild.

После вчерашней игры с "Вольфсбургом" (2:2) форвард заявил, что хочет сменить клуб: "Это была моя последняя игра за "Баварию", вероятно"

Отметим, что ранее спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, что Левандовски отказался от нового контракта с клубом: "Он сообщил мне, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб".

33-летний форвард забил 50 голов в 46 матчах за "Баварию" в этом сезоне.

Нынешний сезон стал для Левандовски восьмым в составе "Баварии", с которой он выиграл 19 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов. В общей сложности Роберт сыграл за клуб из Мюнхена 374 матча (344 гола, 72 ассиста).

Ранее сообщалось, что в подписании 33-летнего форварда сборной Польши заинтересована "Барселона". В то же время, спортивный директор "Баварии" заверил, что мюнхенцы пока не получали ни одного предложения от других клубов.