Военный дневник
15.05.2022, 21:25

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (81-й день) | Финляндия и Швеция вступают в НАТО. Россия потеряла треть своих войск и готовит резервистов

 
Пресс-конференция в Хельсинки
Пресс-конференция в Хельсинки
ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix | Xinhua/Chen Jing

Подводим итоги 81-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Британская разведка: Россия потеряла треть сил, сосредоточенных у границ Украины в феврале.

    Россия потеряла треть своих войск, которые были дислоцированы у границы с Украиной к 24 февраля, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

  • Латвия приняла решение о приостановке железнодорожного транзита через территорию страны в свои морские порты на Балтике белорусских военных грузов.

  • В сети распространили запись "последнего разговора" с крейсера "Москва".

    "Подтверждаю две пробоины ниже ватерлинии, ляжет на бок, крен 30%. Мостик отрезан и молчит. Провести буксировку, нет хода на сближение. Проводим посильное спасение экипажа", - кричит мужской голос на записи.

  • Финляндия и Швеция приняли официальное решение о подаче заявок на членство в НАТО

  • Евросоюз фактически разрешит платить за российский газ по новой кремлевской схеме, которую раньше называл нарушением санкций, передает Блумберг со ссылкой на свои источники.

  • Генсек НАТО: план российского вторжения сорван, Украина способна победить.

    “У них не вышло взять Киев. Они отходят от Харькова, а их масштабное наступление в Донбассе застопорилось, - сказал Столтенберг журналистам. - Украина способна победить в этой войне. Украинцы храбро защищают свою землю”. Столтенберг призвал страны НАТО продолжать и даже наращивать военную поддержку Украины.

  • Российская армия отступает от Харькова, стягивает технику ближе к Северодонецку.

  • Площадь в Каннах переименовали в честь Тараса Шевченко. На церемонии переименования площади в честь украинского поэта присутствовали посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Канн Давид Лиснар.

  • Российские войска обстреляли Львовскую область крылатыми ракетами, разрушен объект военной инфраструктуры у границы с Польшей.

  • По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские войска применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

  • В Мариуполе продолжается блокировка украинских подразделений в районе завода "Азовсталь". Авиационные удары и артиллерийские обстрелы не прекращаются.

  • Россия готовит 2,5 тысячи резервистов для войны против Украины.

    Подготовку проводят в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Об этом сообщает в своей вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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