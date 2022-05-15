ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (81-й день) | Финляндия и Швеция вступают в НАТО. Россия потеряла треть своих войск и готовит резервистов

Британская разведка: Россия потеряла треть сил, сосредоточенных у границ Украины в феврале. Россия потеряла треть своих войск, которые были дислоцированы у границы с Украиной к 24 февраля, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Латвия приняла решение о приостановке железнодорожного транзита через территорию страны в свои морские порты на Балтике белорусских военных грузов.

В сети распространили запись "последнего разговора" с крейсера "Москва". "Подтверждаю две пробоины ниже ватерлинии, ляжет на бок, крен 30%. Мостик отрезан и молчит. Провести буксировку, нет хода на сближение. Проводим посильное спасение экипажа", - кричит мужской голос на записи.

Финляндия и Швеция приняли официальное решение о подаче заявок на членство в НАТО

Евросоюз фактически разрешит платить за российский газ по новой кремлевской схеме, которую раньше называл нарушением санкций, передает Блумберг со ссылкой на свои источники.

Генсек НАТО: план российского вторжения сорван, Украина способна победить. “У них не вышло взять Киев. Они отходят от Харькова, а их масштабное наступление в Донбассе застопорилось, - сказал Столтенберг журналистам. - Украина способна победить в этой войне. Украинцы храбро защищают свою землю”. Столтенберг призвал страны НАТО продолжать и даже наращивать военную поддержку Украины.

Российская армия отступает от Харькова, стягивает технику ближе к Северодонецку.

Площадь в Каннах переименовали в честь Тараса Шевченко. На церемонии переименования площади в честь украинского поэта присутствовали посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Канн Давид Лиснар.

Российские войска обстреляли Львовскую область крылатыми ракетами, разрушен объект военной инфраструктуры у границы с Польшей.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские войска применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

В Мариуполе продолжается блокировка украинских подразделений в районе завода "Азовсталь". Авиационные удары и артиллерийские обстрелы не прекращаются.