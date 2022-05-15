Опубликована запись последней передачи с подбитого и тонущего крейсера "Москва"

На аудио предположительно диспетчер крейсера "Москва" докладывает о том, что в корабль попали две ракеты и он кренится на бок. Голос констатирует также потерю связи с капитанским мостиком.

"Подтверждаю две пробоины ниже ватерлинии, ляжет на бок, крен 30%. Мостик отрезан и молчит. Провести буксировку, нет хода на сближение. Проводим посильное спасение экипажа", - кричит мужской голос на записи.

Флагманский крейсер Черноморского флота "Москва" затонул 14 апреля после попадания в него накануне украинских ракет "Нептун". На борту могло находиться до 500 человек экипажа. Минобороны РФ официально подтвердило гибель только одного моряка.





