Премьер-министр Финляндии о членстве в НАТО: мы готовы к реакции России

На пресс-конференции выступили президент Саули Ниинистё , премьер-министр Санна Марин (СДП), министр иностранных дел Пекка Хаависто (Зеленые) и министр обороны Антти Кайкконен (Центр). Президент Финляндии Саули Ниинистё начал пресс-конференцию со слов о том, что сегодня исторический день, когда Финляндия может максимально усилить свою безопасность. Ниинистё также высоко оценил качество финской демократии: "Обычные люди со своим мнением, политические партии, правительство, парламент - они [все] показали, насколько сильна демократия в Финляндии".

Отвечая на вопрос CNN, вызывают ли беспокойство недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он не поддерживает вступление Финляндии в альянс, Ниинистё сказал, что позиция Турции его озадачивает. Ниинистё утверждает, что всего месяц назад в разговоре с Эрдоганом он получил от последнего обещание, что Турция поддержит членство Финляндии. Однако Ниинистё заявил, что готов снова поговорить с Эрдоганом, и подчеркнул, что Финляндии нужна четкая позиция Турции по вопросу членства Финляндии в ЕС.



Ниинистё спросили о реакции России на заявление Финляндии о вступлении в НАТО. Вчера президент Финляндии общался с президентом России Владимиром Путиным. По словам Ниинистё, реакция Путина на заявление Финляндии была мягче, чем любой ответ России с 2016 года. По его словам, причина мягкой реакции заключается, например, в том, что заявка Финляндии на членство в ЕС уже настолько продвинулась, что замедление темпов этого процесса не изменит ход событий. Другая причина может заключаться в том, что Россия не хочет открыто освещать эту тему в самой России.