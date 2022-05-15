Премьер-министр Финляндии о членстве в НАТО: мы готовы к реакции России
Президент и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности завершили работу над докладом о вступлении Финляндии в НАТО. Доклад будет представлен на общем заседании Госсовета сегодня в 17 часов, а затем его рассмотрит парламент. Проект доклада доступен на сайте правительства.
Президент Саули Ниинистё сообщил на пресс-конференции, что руководство страны приняло решение подать заявку на вступление в НАТО.
Сегодня Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Решение было принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности.
На пресс-конференции выступили президент Саули Ниинистё, премьер-министр Санна Марин (СДП), министр иностранных дел Пекка Хаависто (Зеленые) и министр обороны Антти Кайкконен (Центр).
Президент Финляндии Саули Ниинистё начал пресс-конференцию со слов о том, что сегодня исторический день, когда Финляндия может максимально усилить свою безопасность. Ниинистё также высоко оценил качество финской демократии: "Обычные люди со своим мнением, политические партии, правительство, парламент - они [все] показали, насколько сильна демократия в Финляндии".
Премьер-министр Санна Марин добавила, что благодарит страны-члены НАТО за поддержку вступления в альянс и надеется, что финский парламент подавляющим большинством голосов одобрит решение о вступлении. Марин подчеркнула, что это решение укрепит Северную Европу, а также откроет новые возможности для сотрудничества Северных стран.
Отвечая на вопрос CNN, вызывают ли беспокойство недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он не поддерживает вступление Финляндии в альянс, Ниинистё сказал, что позиция Турции его озадачивает. Ниинистё утверждает, что всего месяц назад в разговоре с Эрдоганом он получил от последнего обещание, что Турция поддержит членство Финляндии. Однако Ниинистё заявил, что готов снова поговорить с Эрдоганом, и подчеркнул, что Финляндии нужна четкая позиция Турции по вопросу членства Финляндии в ЕС.
Ниинистё спросили о реакции России на заявление Финляндии о вступлении в НАТО. Вчера президент Финляндии общался с президентом России Владимиром Путиным. По словам Ниинистё, реакция Путина на заявление Финляндии была мягче, чем любой ответ России с 2016 года. По его словам, причина мягкой реакции заключается, например, в том, что заявка Финляндии на членство в ЕС уже настолько продвинулась, что замедление темпов этого процесса не изменит ход событий. Другая причина может заключаться в том, что Россия не хочет открыто освещать эту тему в самой России.
По словам премьер-министра Санны Марин, страна готовилась к возможной реакции России уже с осени. Она подчеркнула, что безопасность Финляндии в любом случае будет только крепче, если страна будет членом НАТО.
"Мы не можем надеяться на то, что рядом с Россией может быть мирное будущее", - сказала Марин. Она отметила, что в истории Финляндии были войны с Россией, и страна не хочет оставить своим детям будущее, в котором на финской земле может произойти еще одна война.