Финский историк: "Путин транслирует устаревшую идеологию национализма" – разбор российских мифов об Украине

– Возможно, наилучшим примером служит то, как в Украине относятся к событиям Второй Мировой. В стране существует Институт национальной памяти, созданный по примеру Польши. После прихода к власти Владимира Зеленского его возглавил руководитель, который заявил, что толкование исторических событий может происходить с разных точек зрения. Например, каким образом трактовать события Второй Мировой войны – была ли эта война для украинцев Великой отечественной, как в российском военном нарративе, или же это было освободительное сражение Украины против СССР. Руководитель Института национальной памяти не встает на одну из сторон, а считает, что трактовки могут сосуществовать параллельно. Пока у власти был Пётр Порошенко, общественное мнение пытались склонить к точке зрения западных украинцев, согласно которой украинский народ в войне сражался за свою родину против нацистов и советских захватчиков. В период правления Порошенко был издан закон, запрещающий критику людей, боровшихся за независимость Украины во время Второй Мировой войны, хотя их действия в том числе самими украинцами оцениваются крайне полярно. В то же время этот закон оказался мертворожденным: на деле за его невыполнение не предусмотрено наказание. В Украине также возможно говорить и писать об участии украинцев в Холокосте. Да, это вызывает сильные эмоции, зачастую негативные, но дискуссия, тем не менее, ведется, – говорит Реми.