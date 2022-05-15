Финский историк: "Путин транслирует устаревшую идеологию национализма" – разбор российских мифов об Украине
Правда – первая жертва войны, гласит поговорка. Однако Россия уже не первый год переписывает свою и не только историю, создавая новые “правды”, готовившие почву в том числе для сложившейся в Европе политической ситуации. YLE разбирает утверждения российских властей с историком Йоханнесом Реми, специалистом по истории Украины.
Нападение России на Украину и зверства, которые российские солдаты совершают в украинских городах и селах, уже более двух месяцев шокируют людей по всему миру. Не меньший шок вызывают и высказывания российских властей по поводу причин войны. Президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях и публикациях пытается поставить под сомнение сам факт существования украинского государства, его суверенитета и украинцев как нации. По словам российского президента, русские и украинцы – единый народ, наследники тысячелетней Киевской Руси. В то же время президент ничтоже сумняшеся называет украинцев нацистами, от которых необходимо очистить страну.
Неплохо, если политик знаком с историей, но очень плохо, если он начинает переписывать ее под свои нужды. Далее мы разберем некоторые из утверждений В. Путина, с помощью которых РФ оправдывает развязанную ей войну против украинцев. Высказывания Путина анализирует финский эксперт по истории Украины, доктор исторических наук Йоханнес Реми из канадского университета Уилфрида Лорье. В 2015 году была опубликована книга Реми “История Украины”, в этом году получившая переиздание.
“Нравится – не нравится”, а украинцы и русские – единый народ, считает Путин
Путин не раз озвучивал свое представление о связи русских и украинцев, называя их единым целым. Например, на сайте президента России прошлым летом появился текст “Об историческом единстве русских и украинцев”, а в своем предвоенном обращении, вышедшем в эфир 21 февраля 2022 года, Путин повторил те же идеи.
По словам историка Йоханнеса Реми, Путин, говоря о нации, транслирует устаревшую идеологию национализма, получившего развитие в XIX столетии.
"Первая ошибка в мышлении Путина, это представление о том, что нация представляет собой некую объективную сущность, группу, существующую вне зависимости от людской воли или желания. В реальности же нация – это люди, которые считают себя нацией. В особенности в последние месяцы украинцы своей сплоченностью и единством доказали, что они безусловно считают себя нацией", – заявляет Реми.
Однако Путин отрицает существование отдельных украинской идентичности и сознания, взывая к общей тысячелетней истории. По мнению Путина, украинская идентичность – дело рук Запада.
– История не дает однозначного ответа, являются ли украинцы и русские единым народом. Как считает Путин, Киевская Русь – то же самое, что Россия, она определяет Россию и навсегда связывает два народа. Но стоит помнить, что с XIV по XVII век вся Украина была связана с Литвой и Польшей, а западная область после распада Киевской Руси вообще не соприкасалась с территорией современной России до окончания Второй Мировой войны.
Украина расположена между Восточной и Западной Европой, ее населяли и населяют разные народности и представители разных религий, оставившие свой след в истории страны. Можно ли говорить, что Украина – скорее Центральная Европа?
– Украина в том смысле относится к центральноевропейским государствам, что влияние Речи Посполитой и польской культуры на украинцев временами было сильнее, нежели русской, а западная часть Украины вообще принадлежала Габсбургской монархии и потому подверглась влиянию немецкоязычной культуры. Разумеется, в России западное влияние тоже наблюдалось, но в Украине связь с Западной Европой была сильнее.
Согласно Путину, создание украинского государства – это большевистская ошибка “ленинских принципов государственного строительства”, которую Россия имеет право исправить
– Путин неоднократно утверждал, что Украина – это результат, созданный “большевистской Россией”, ошибка действий Ленина. По словами Реми, это неверно. Украинская рада провозгласила автономию уже летом 1917 года, и Временное правительство успело признать ее до того, как власть захватили большевики. В конце Первой Мировой войны на территориях Украины существовало несколько разных правительств, которые провозгласили основание Украинской национальной республики.
То есть Ленин не стоял за созданием Украины, в то время как Путину удалось объединить и сплотить украинцев как нацию доселе невиданным способом.
Вопреки утверждениям Путина, НАТО не пыталось активно привлечь Украину стать членом альянса
В России постоянно твердят об угрозе со стороны Запада, в частности, НАТО, об этом же говорит и Путин. Войну в Украине оправдывают в том числе тем, что РФ пытается якобы сдержать распространение НАТО на восток. Создает ли альянс подлинную угрозу для безопасности России?
"Украина пытается интегрироваться на Запад, поскольку российские власти не желают одобрить тот факт, что украинцы образуют отдельное суверенное государство. Инициатива к сближению с Западом исходит именно от Украины, не от западных стран. НАТО не проявляет особого энтузиазма по поводу вступления страны в альянс. Но даже если Украина вступит в НАТО, это не означает автоматически, что на украинских территориях будут располагаться войска НАТО. Например, Норвегия является членом альянса, однако там нет постоянной дислокации натовских войск", – говорит Реми.
Россия пытается обосновать жестокость ведения боевых действий “денацификацией” Украины
Россия ввела войска на территорию Украины, заявляя, что нацисты в стране встали у власти. Эта же мантра лежит в основе термина “денацификация”, от которого, правда, в силу его сложности и непонятности самим россиянам, российские власти в последнее время отказались. Насколько сильно в стране влияние ультраправых?
– Это разрозненная и немногочисленная группа. Националистическая партия “Свобода” получила на прошлых выборах одно место в Раде из 400. В украинском парламенте всего 450 мест, однако за отсутствием представителей из оккупированных Россией территорий сейчас их порядка 400. То есть значимость и влияние ультраправых на политику минимальное. Впрочем, его нельзя измерять только числом мест в политике, поддержка у них есть, поскольку они поддерживают патриотический дух. Из числа ультраправых многие за последние 8 лет отправились добровольцами на фронт, что также объясняет их популярность среди некоторого числа населения. Эта популярность дает им чуть больше власти, чем можно измерить числом мест в парламенте.
В Украине, в отличие от России, болезненные моменты прошлого можно свободно исследовать
История Украины насчитывает немало болезненных точек – они связаны как с чужаками-захватчиками, так и с отечественными историческими личностями. В отличие от России, спорные и тяжелые моменты украинской истории можно исследовать и о них можно вести дискуссию.
– Возможно, наилучшим примером служит то, как в Украине относятся к событиям Второй Мировой. В стране существует Институт национальной памяти, созданный по примеру Польши. После прихода к власти Владимира Зеленского его возглавил руководитель, который заявил, что толкование исторических событий может происходить с разных точек зрения. Например, каким образом трактовать события Второй Мировой войны – была ли эта война для украинцев Великой отечественной, как в российском военном нарративе, или же это было освободительное сражение Украины против СССР. Руководитель Института национальной памяти не встает на одну из сторон, а считает, что трактовки могут сосуществовать параллельно. Пока у власти был Пётр Порошенко, общественное мнение пытались склонить к точке зрения западных украинцев, согласно которой украинский народ в войне сражался за свою родину против нацистов и советских захватчиков. В период правления Порошенко был издан закон, запрещающий критику людей, боровшихся за независимость Украины во время Второй Мировой войны, хотя их действия в том числе самими украинцами оцениваются крайне полярно. В то же время этот закон оказался мертворожденным: на деле за его невыполнение не предусмотрено наказание. В Украине также возможно говорить и писать об участии украинцев в Холокосте. Да, это вызывает сильные эмоции, зачастую негативные, но дискуссия, тем не менее, ведется, – говорит Реми.
На данный момент в России невозможно вести историческую дискуссию, которая бы ставила под вопрос нарратив, сочиненный нынешним руководством РФ для оправдания своей политики и военных действий. Настанут ли когда-нибудь времена, когда в России возможно будет обсуждать болезненно
– В российской истории такой моменты был – в 1990-е годы. Я понимаю, почему россияне не скучают по тем временам, но в девяностые было возможно обсуждать историю из разных исходных точек. Историческая дискуссия не была зажата в тиски. Я не вижу причин, почему это не может возобновиться в будущем, однако при нынешнем правительстве РФ это выглядит маловероятноым.е историческое прошлое насколько же открыто?
Для молодых украинцев СССР – это древняя история
В Украине уже выросло поколение, для которых СССР – это исторические времена. Как относится к ним молодежь?
– В Украине довольно обычным считается отсутствие у молодых людей какой бы то ни было связи с Советским Союзом. В исторической перспективе СССР ощущается ими чужим, союз рассматривают как чужеродное государство-захватчик, которым оно и являлось, но не совсем. Во времена СССР украинцы также принимали участие в управлении страной, занимая высокие посты в правительстве. К Российской империи отношение среди молодежи также прохладное, поскольку царская власть не одобряла стремление украинцев к независимости, – говорит Реми.
Беспощадная война в Украине продолжается, как продолжается и российская пропаганда, утверждающая, что русские "освобождают" страну от нацизма. Рано или поздно настолько очевидную ложь невозможно будет распространять и дальше и от нее придется отказаться. Насколько быстро это произойдет, и какие последствия ожидаются, пока остается открытым.