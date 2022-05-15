ЧМ по хоккею без России - это как ЧМ по футболу без Германии или Бразилии!

«Политика и спорт идут рука об руку» «Когда команда ОКР проиграла Финляндии в Пекине в феврале, или четыре года назад, когда олимпийские атлеты из России выиграли золото, никто не жил в иллюзиях, все понимали, что это за игроки и какую страну они на самом деле представляли. Это было несмотря на запрет использовать российские флаг и форму после того, как в докладе Макларена были представлены доказательства государственной допинговой системы. В этом году ИИХФ пошла намного дальше и отстранила Россию и Беларусь от всех соревнований. По словам Шемберга, решение ИИХФ было единственным разумным решением. «Было бы немыслимо оставить Россию на чемпионате мира – с учётом всего, что происходит, а также тесными связями ФХР и КХЛ с Кремлём», — говорит Шемберг.

С этим мнением соглашается историк хоккея и автор более 100 книг Эндрю Подниекс: «Политика и спорт идут рука об руку. ИИХФ не может помочь Украине выиграть. Это хоккейная организация, и она делает единственное, что может, чтобы поддержать Украину и выразить своё отвращение к происходящему. Нравственные принципы спорта гораздо важнее того, чтобы та или другая команда участвовала в соревновании».

Решение отстранить две страны было принято молниеносно по сравнению с тем, как ИИХФ рассматривала вопрос с прошлым ЧМ. Тогда федерации потребовались недели, чтобы лишить Беларусь права проведения турнира в результате жёсткого подавления демонстраций после выборов в стране. Кроме того, ИИХФ лишила Россию права проведения МЧМ-2023 и следующего чемпионата мира, который должен был пройти в Санкт-Петербурге.

«Как чемпионат мира по футболу без Германии или Бразилии» Теперь, впервые за несколько десятилетий, хоккейные болельщики будут смотреть чемпионат мира, который чисто со спортивной точки зрения может стать только беднее без участия России, говорит Шемберг.