Какие льготы и пособия и в каком размере выплачиваются беженцам?

Если у военных беженцев нет средств для проживания в Эстонии, они могут сообщить об этом в пункте приема беженцев, и им предоставят места в оплачиваемом государством временном месте жительства. В пункте приема человек также может подать заявление о предоставлении временной защиты. Во временном жилье будет предоставляться трехразовое питание и предметы первой необходимости.

Семейное пособие. В случае предоставления временной защиты семейные пособия выплачиваются на тех же основаниях и в том же размере, что и для эстонских семей. За первого и второго ребенка получают по 60 евро. За третьего и каждого следующего - 100 евро.

Пособие на ребенка для родителя-одиночки составляет 19,18 евро.

Родительское пособие. Родительское пособие составляет 584 евро. Оно выплачивается Департаментом социального страхования родителю, прибывшему в Эстонию с ребенком до полутора лет. Родительское пособие выплачивается с момента предоставления временной защиты ребенку до достижения им возраста 545 дней (около 18 месяцев). Если ребенок родился в Эстонии, родительское пособие выплачивается с момента рождения ребенка на тех же основаниях, что и для жителей Эстонии.

Пособие по безработице. Пособие по безработице в размере 292 евро в месяц выплачивается лицам трудоспособного возраста, которые зарегистрированы в Кассе по безработице и в Украине работали или занимались деятельностью, приравниваемой к работе. Пособие по безработице выплачивается с 8-го дня после ходатайства о пособии. Пособие по безработице выплачивается при условии, что человек ищет работу и посещает консультанта.

Пособия выплачиваются до окончания срока временной защиты или до тех пор, пока человек не покинет Эстонию.

Медицинское страхование. Имеющим временную защиту оно предоставляется так же, как и жителям Эстонии: детям, беременным женщинам, студентам, родителям с маленькими детьми, людям пенсионного возраста, лицам как ищущим работу, так и уже работающим.

Прожиточное пособие. Беженцы могут подать заявление на получение пособия на проживание от местного самоуправления. Сумма зависит от состава семьи и размера расходов на жилье. После вычета расходов на жилье первый член семьи должен получать 150 евро, второй - 120 евро, а несовершеннолетний - 180 евро.