15.05.2022, 09:39
Умер актер и режиссер Тоомас Сууман
ФОТО: Ekspress Meedia | Sven Arbet
В субботу, 14 мая, после тяжелой болезни скончался актер и режиссер Тоомас Сууман.
Сууман родился в 1956 году в Раквере. В 1978 году он окончил Таллиннскую государственную консерваторию по специальности "театральное искусство". С 1978 по 1980 год был актером театра "Ванемуйне", а последние 42 года работал актером и режиссером в театре Раквере.
Сууман снялся в нескольких эстонских фильмах и телесериалах, а также писал сценарии к театральным постановкам.