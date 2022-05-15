Новости Эстонии
15.05.2022, 09:39

Умер актер и режиссер Тоомас Сууман

 
Toomas Suuman
Toomas Suuman
ФОТО: Ekspress Meedia | Sven Arbet

В субботу, 14 мая, после тяжелой болезни скончался актер и режиссер Тоомас Сууман.

Сууман родился в 1956 году в Раквере. В 1978 году он окончил Таллиннскую государственную консерваторию по специальности "театральное искусство". С 1978 по 1980 год был актером театра "Ванемуйне", а последние 42 года работал актером и режиссером в театре Раквере.

Сууман снялся в нескольких эстонских фильмах и телесериалах, а также писал сценарии к театральным постановкам.

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