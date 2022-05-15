Умер актер и режиссер Тоомас Сууман

Сууман родился в 1956 году в Раквере. В 1978 году он окончил Таллиннскую государственную консерваторию по специальности "театральное искусство". С 1978 по 1980 год был актером театра "Ванемуйне", а последние 42 года работал актером и режиссером в театре Раквере.