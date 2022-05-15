За прошедшие сутки в больницу попали трое нетрезвых водителей электросамокатов

Около 18.56 произошло ДТП в деревне Атра волости Эльва Тартуского уезда, где, по предварительной информации, 46-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на квадроцикле по полю и, потеряв контроль над транспортным средством, перевернулся. Машина скорой помощи доставила водителя в клинику скорой помощи Тартуского университета для медицинского осмотра.

Около 00.09 в Таллинне на улице Каера, 2 произошло ДТП, в котором, по предварительной информации, 21-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление электросамокатом и упал. Мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Около 01.12 в Таллинне недалеко от дома по адресу Херне, 1 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по предварительным данным, 41-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения потеряла управление электросамокатом и упала. Ее доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Около 02.40 на перекрестке Раннамяэ теэ и улицы Сууртюки в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял управление электросамокатом и упал. Мужчину доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.