Кая Каллас: разговор с Путиным ничего не даст

Каллас подчеркнула, что нельзя поддаваться усталости от войны, потому что справедливость и судебное преследование агрессора имеют первостепенное значение. «Мы не должны совершать те же ошибки, которые мы уже совершали раньше. Если мы не сможем остановить агрессора, он думает, что агрессия окупится и все ужасы войны повторятся», — заявила Каллас. По ее словам, мы также должны понимать, что мы не можем вернуться к нормальным отношениям с Россией.

Каллас также отметила, что, по ее мнению, разговаривать с военным преступником неуместно. «Зачем разговаривать с военным преступником? Разговор с Путиным ничего не даст», — заявила Каллас. «Если с ним разговаривать, то он не получает четкого сообщения о том, что он изолирован», — сказала Каллас.

Премьер-министр также упомянула о важности истории. «Если мы посмотрим на Россию, то увидим, что, хотя Советский Союз распался, в России не исчезли империалистические настроения и прославление сталинизма, и это очень опасно», — сказала Каллас, добавив, что преступления коммунизма в России никогда не осуждались в такой степени, как преступления нацизма.