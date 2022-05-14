Полиция ищет пропавшую в Хааберсти 13-летнюю Диану
Полиция просит помощи в поиске 13-летней Дианы, которая ушла в субботу утром из своего дома на улице Ыйсмяэ. Девочка может нуждаться в помощи.
Диана вышла из дома на улице Ыйсмяэ сегодня около 11-12 и до сих пор не вернулась. Родственники сообщили в полицию об ее исчезновении в 15.30, сейчас патрули полиции проверили окрестности около дома девочки и остановки общественного транспорта, но Диану не нашли. Описание девочки было передано всем патрулям и водителям общественного транспорта в этом районе, так как Диана может передвигаться на троллейбусе или автобусе и добраться до центра города, Ласнамяэ или Нымме.
Рост Дианы - 146 см, телосложение - худощавое. У нее длинные каштановые волосы, которые собраны в хвост. На ней было зеленое пальто с капюшоном.
Полиция просит всех, кто знает местонахождения Дианы или кто ее сегодня видел, сообщить об этом по номеру 112.