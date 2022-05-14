Полиция ищет пропавшую в Хааберсти 13-летнюю Диану

Диана вышла из дома на улице Ыйсмяэ сегодня около 11-12 и до сих пор не вернулась. Родственники сообщили в полицию об ее исчезновении в 15.30, сейчас патрули полиции проверили окрестности около дома девочки и остановки общественного транспорта, но Диану не нашли. Описание девочки было передано всем патрулям и водителям общественного транспорта в этом районе, так как Диана может передвигаться на троллейбусе или автобусе и добраться до центра города, Ласнамяэ или Нымме.