В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро

В португальском регионе Алгарви арестован дом российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью 10 млн евро, сообщила газета Público в субботу, 14 мая. По данным издания, за 15 дней до вторжения России в Украину компания Millhouse Views LLC, принадлежащая инвестиционному холдингу Абрамовича, пыталась продать эту недвижимость, но португальская государственная банковская корпорация Caixa Geral de Depósitos сообщила об этом полиции. По требованию МИД Португалии регистрация собственности была заморожена с 25 марта, пишет dw.com.

После начала войны в Украине Роман Абрамович подпал под жесткие санкции Евросоюза и Великобритании. Его активы, включая лондонский футбольный клуб "Челси", были заморожены. Тогда Абрамович подписал договор о продаже клуба консорциуму, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

Заморозка активов Абрамовича

В середине апреля суд британского острова Джерси заморозил активы на общую сумму 7,3 млрд долларов, имеющие отношение к Роману Абрамовичу. Это больше половины состояния олигарха, которое оценивается в 13,9 млрд долларов. Кроме того, французские власти конфисковали особняк Абрамовича на Ривьере стоимостью 120 млн долларов. По данным Daily Mail, это одна из 12 французских резиденций, конфискованных у Абрамовича.

В то же время российскому миллиардеру удалось вывести за пределы ЕС две роскошные яхты, которые находились под угрозой ареста.