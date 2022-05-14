Президент Финляндии лично сообщил Путину о намерении страны подать заявку в НАТО(96)
Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил президенту России Владимиру Путину и сообщил ему, что страна в течение следующих нескольких дней намерена подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии.
В ходе разговора Ниинистё объяснил, что действия России в последние месяцы повысили обеспокоенность Финляндии относительно своей безопасности, в связи с чем было принято решение начать процедуру присоединения к альянсу. При этом финский президент отметил, что его страна продолжит выстраивать с Россией добрососедские отношения «в корректной и профессиональной манере».
Путин, как сообщает пресс-служба Кремля, в разговоре выразил уверенность, что никаких угроз безопасности Финляндии не существует и что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным». Путин предупредил Ниинисте, что вступление в НАТО может негативно сказаться на двусторонних отношениях, пишет Медуза.
После вторжения России в Украину уровень поддержки идеи вступления в НАТО среди жителей Финляндии, до того исчислявшийся несколькими процентами, вырос в десятки раз.
Ожидается, что вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни подаст Швеция.