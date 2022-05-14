За рубежом
14.05.2022, 15:30

Президент Финляндии лично сообщил Путину о намерении страны подать заявку в НАТО

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
ФОТО: Ekspress Meedia | Karli Saul

Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил президенту России Владимиру Путину и сообщил ему, что страна в течение следующих нескольких дней намерена подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии.

В ходе разговора Ниинистё объяснил, что действия России в последние месяцы повысили обеспокоенность Финляндии относительно своей безопасности, в связи с чем было принято решение начать процедуру присоединения к альянсу. При этом финский президент отметил, что его страна продолжит выстраивать с Россией добрососедские отношения «в корректной и профессиональной манере».

Путин, как сообщает пресс-служба Кремля, в разговоре выразил уверенность, что никаких угроз безопасности Финляндии не существует и что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным». Путин предупредил Ниинисте, что вступление в НАТО может негативно сказаться на двусторонних отношениях, пишет Медуза.

После вторжения России в Украину уровень поддержки идеи вступления в НАТО среди жителей Финляндии, до того исчислявшийся несколькими процентами, вырос в десятки раз.

Финляндия и Россия имеют общую сухопутную границу длиной около 1200 километров.

Ожидается, что вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни подаст Швеция.

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