Исследование: 72 800 домов Эстонии в опасности отравления угарным газом

Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Сандра Репп объяснила, почему люди не устанавливают датчик и как исправить ситуацию.

«Часто люди объясняют отсутствие датчика угарного газа тем, что просто еще не успели приобрести устройство или сняли его на время ремонта», – сказала Репп. А некоторые признаются, что не могут позволить себе его по финансовым причинам.

К сожалению, находятся и те, кто отказывается от датчика и никак не обосновывает свое решение. «Однако мы напоминаем, что если раньше датчик угарного газа был обязательным для жилых помещений, в которых есть соединенное с трубой газовое оборудование, то с начала этого года датчик обязательно должен быть и во всех домах, где есть печь, плита, камин или котел, работающие на твердом топливе. Помимо домов, с этого года датчик угарного газа обязателен и для нежилых помещений, в которых есть отопительные системы на твердом топливе», – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Важна сознательность людей

«Мы можем привести огромное количество примеров из жизни, когда датчик угарного газа мог спасти кому-то жизнь», – отметила Репп. Спасательный департамент проверяет наличие и исправность датчика дыма и угарного газа в ходе консультаций на дому. Также наличие датчиков могут проверить трубочисты. «Но, как уже было сказано, самое важное – чтобы люди понимали, что датчик может спасти жизнь, и не воспринимали покупку этого прибора как нудную и сомнительную обязанность».

«Один лишь строгий контроль и порицания приведут к тому, что датчик будет, но после ухода проверяющих его снимут», – подчеркнула Репп. Поэтому важно, чтобы люди действительно осознавали всю важность датчика. Зачастую люди не верят, что с ними может произойти несчастный случай.

Спасательный департамент проводит консультации на дому