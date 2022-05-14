СМИ: У Путина рак крови

Не подтвержденные официально данные о тяжелой болезни Путина регулярно появляются в различных СМИ.

Близкий к Кремлю олигарх записал на пленку заявление о том, что президент «тяжело болен раком крови». Является ли это правдой, досужими домыслами или дезинформацией?

Борис Карпичков, перебежчик из КГБ в Великобританию (и бывший офицер Второго главного управления, специализирующийся на контрразведке), считает, что его бывший коллега-шпион, которому уже за 60, страдает болезнью Паркинсона, а также «многочисленными» другими заболеваниями, включая слабоумие.

«Он или является, или, по крайней мере, ведет себя как сумасшедший и одержимый параноидальными идеями» — сказал Карпичков газете Руперта Мердока Sun, сравнив Путина в этом отношении со Сталиным, который перенес как минимум один инсульт.

Telegram-канал под названием Генерал СВР, который якобы ведет бывший офицер Службы внешней разведки России, заявил, что Путину в ближайшем будущем предстоит операция из-за неустановленной формы рака, и что пока он будет находиться на операционном столе, его временно заменит жестокий Николай Патрушев, секретарь Совета национальной безопасности России, бывший сотрудник КГБ и давний директор одного из его агентств-преемников. Патрушев, как задокументировано New Lines, также является одним из самых ястребиных идеологов режима.

Доказательством большинства разрозненных, если не противоречащих друг другу заявлений о скорой кончине Путина является сам Путин: его пресловутая самоизоляция на фоне пандемии COVID-19, часто упоминаемая причина того, что он проводил встречи с иностранными гостями как до, так и во время войны за столами, длинна которых соответствует средневековым банкетным столам (как сообщают российские независимые СМИ, любой, кто хочет близко подойти к Путину, должен пройти ПЦР-тест и даже сдать образец кала).

Близкий к Кремлю олигарх рассказал в аудиозаписи, приобретенной американским изданием New Lines, что президент России Владимир Путин болен именно раком крови.