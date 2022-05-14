СМИ: У Путина рак крови(9)
В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция.
Не подтвержденные официально данные о тяжелой болезни Путина регулярно появляются в различных СМИ.
Близкий к Кремлю олигарх записал на пленку заявление о том, что президент «тяжело болен раком крови». Является ли это правдой, досужими домыслами или дезинформацией?
Борис Карпичков, перебежчик из КГБ в Великобританию (и бывший офицер Второго главного управления, специализирующийся на контрразведке), считает, что его бывший коллега-шпион, которому уже за 60, страдает болезнью Паркинсона, а также «многочисленными» другими заболеваниями, включая слабоумие.
«Он или является, или, по крайней мере, ведет себя как сумасшедший и одержимый параноидальными идеями» — сказал Карпичков газете Руперта Мердока Sun, сравнив Путина в этом отношении со Сталиным, который перенес как минимум один инсульт.
Telegram-канал под названием Генерал СВР, который якобы ведет бывший офицер Службы внешней разведки России, заявил, что Путину в ближайшем будущем предстоит операция из-за неустановленной формы рака, и что пока он будет находиться на операционном столе, его временно заменит жестокий Николай Патрушев, секретарь Совета национальной безопасности России, бывший сотрудник КГБ и давний директор одного из его агентств-преемников. Патрушев, как задокументировано New Lines, также является одним из самых ястребиных идеологов режима.
Доказательством большинства разрозненных, если не противоречащих друг другу заявлений о скорой кончине Путина является сам Путин: его пресловутая самоизоляция на фоне пандемии COVID-19, часто упоминаемая причина того, что он проводил встречи с иностранными гостями как до, так и во время войны за столами, длинна которых соответствует средневековым банкетным столам (как сообщают российские независимые СМИ, любой, кто хочет близко подойти к Путину, должен пройти ПЦР-тест и даже сдать образец кала).
Близкий к Кремлю олигарх рассказал в аудиозаписи, приобретенной американским изданием New Lines, что президент России Владимир Путин болен именно раком крови.
New Lines сообщает, что офицерам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России было приказано не спекулировать на тему проблем со здоровьем Путина.
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что руководителям регионов отправили меморандум с указанием игнорировать слухи о том, что президенту осталось жить всего несколько месяцев.
"Это привело к противоположному эффекту - большинство офицеров ФСБ поверили, что Путин действительно страдает от серьезного заболевания", - рассказал Грозев.