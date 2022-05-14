В Таллинне прошел благотворительный футбольный матч "За мир"

Эта встреча состоялась в день рождения киевского клуба. Киевская команда отмечала 95-летие со дня основания "Динамо". Также в этот день весь футбольный мир отдал дань памяти выдающемуся игроку и тренеру "Динамо" Валерию Лобановскому.

Перед товарищеской игрой на стадионе состоялся музыкальный перформанс, организованный медиа-холдингом "1+1 media" в партнерстве с футбольным клубом "Динамо". Целью проекта является привлечь внимание к драматическим событиям, которые происходят в Украине, в частности в городе Мариуполь, где в окружении находятся воины ВСУ, призвать весь мир спасти украинских бойцов и гражданских с завода "Азовсталь", которые держат мужественную оборону в Мариуполе, и помочь процедуре их экстракции.

Все участники перформанса были одеты в худи с изображениями героев, которые сейчас защищают Мариуполь, а также в футболки с названиями городов, наиболее страдающих из-за войны.

Ведущей музыкальной части выступила украинская певица Вера Кекелия. Событие началось с песни-посвящения "Город Марии" молодой исполнительницы из Мариуполя Александры Лищук. Гимн Украины исполнил по видеосвязи солист группы "Антитела" Тарас Тополя, находящийся сейчас вместе с побратимами из ВСУ на передовой – в Харькове, а также певица Alyona Alyona непосредственно со стадиона в Таллинне.

Во время перерыва зрители увидели и услышали дуэт в исполнении другой известной певицы Христины Соловий, спевшей вместе с 12-летней девочкой Ксенией Резницкой. Девочка, которая с раннего детства занимается вокалом, родилась и жила в Мариуполе, рядом с Драматическим театром, который уничтожили русские военные. Во время игры болельщики "Флоры" кричали "Слава Украине", на что весь стадион скандировал: "героям слава".

После завершения матча Вера Кекелия, Марта Адамчук и певица из Эстонии, имя которой пока не разглашается, подарят зрителям хит "Imagine" - культовую песню Джона Леннона, являющуюся символом пацифизма.

Таллиннская "Флора" проиграла киевскому "Динамо" 0:3.

















