ВИДЕО | Дания разгромила Казахстан, чехи одолели британцев

Сборная Дании разгромила сборную Казахстана (9:1) в первом матче на групповом этапе турнира в Финляндии. К 5-й минуте датчане уже выигрывали 3:0, забросив 3 шайбы с интервалом 2 минуты 48 секунд.

Швеция обыграла Австрию 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Завершился матч второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Чехии и Великобритании. Встреча закончилась победой чешской команды со счётом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).

Сборная Швейцарии пропустила два гола от Италии, но одержала победу со счётом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2).

Сборная Финляндии на 58-й минуте вырвала победу в матче с Латвией (2:1)

Встреча Словакии и Германии закончилась победой немецкой команды со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).