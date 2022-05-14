Четыре высокопоставленных чиновника США находятся с визитом в Таллинне

Аврил Хейнс прибыла в Таллинн для проведения различных встреч и мероприятий с высшими должностными лицами Эстонии, а также отдельно она встретится женщинами, которые работают на государственной службе в Эстонии. Президент Эстонии Алар Карис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс провели с Аврил Хейнс двусторонние встречи, пишет rus.err.ee.

Селеста Уолландер прибыла с визитом в Таллинн, чтобы встретиться с представителями правительства Эстонии, в том числе с канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым, канцлером Министерства обороны Эстонии Кусти Салмом и другими официальными лицами Министерства обороны. Уолландер также участвует в конференции Леннарта Мери, организованной Международным центром обороны и безопасности (ICDS).

В ходе своего визита Майкл Карпентер встретится с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс и канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым, а также с другими официальными лицами правительства Эстонии. Посол также участвует в конференции Леннарта Мери.

Джули Фишер встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками в Министерстве иностранных дел и канцеляриях президента и премьер-министра. В ходе своего визита посол Фишер также встретится с членами белорусской диаспоры в Эстонии и выступит с речью на Таллиннском саммите "YouTube за демократию", чтобы подчеркнуть приверженность правительства США делу продвижения демократии и прав человека в Республике Беларусь.