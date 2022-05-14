14.05.2022, 08:54
На шоссе Таллинн-Палдиски столкнулись несколько машин. Один человек в больнице
ФОТО: Ekspress Meedia | Anni Õnneleid
В пятницу во второй половине дня на 21 километре шоссе Таллинн - Палдиски недалеко от Тутермаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись сразу несколько машин.
Авария произошла из-за взорвавшегося колеса у грузовика Scania. Водитель грузовика потерял управление и врезался в ехавший навстречу автомобиль KIA.
Грузовик выбросило с дороги в поле, но по пути он еще задел проезжавший мимо автомобиль Volkswagen, сообщил представитель полиции и погранохраны.
Травмы получил 61-летний водитель KIA. Его доставили в больницу.