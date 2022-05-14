ЧП и криминал
14.05.2022, 08:54

На шоссе Таллинн-Палдиски столкнулись несколько машин. Один человек в больнице

 
Foto on illustreeriv!
Foto on illustreeriv!
ФОТО: Ekspress Meedia | Anni Õnneleid

В пятницу во второй половине дня на 21 километре шоссе Таллинн - Палдиски недалеко от Тутермаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись сразу несколько машин.

Авария произошла из-за взорвавшегося колеса у грузовика Scania. Водитель грузовика потерял управление и врезался в ехавший навстречу автомобиль KIA.

Грузовик выбросило с дороги в поле, но по пути он еще задел проезжавший мимо автомобиль Volkswagen, сообщил представитель полиции и погранохраны.

Травмы получил 61-летний водитель KIA. Его доставили в больницу.

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