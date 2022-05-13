Прогноз на ЧМ по хоккею 2022 – кто фаворит, коэффициенты

Впрочем, разве не обладает опытом ветеран Валтери Филпула и Микко Лехтонен или Теему Хартикайнен? Они составят костяк команды и поведут ее к новым достижениям — возможности сделать чемпионский дубль, в один год выиграв Олимпиаду и Чемпионат мира. В последний раз такой трюк провернули шведы в 2006 году. Самое главное, что руководит сборной по-прежнему Юкка Ялонен. Он точно знает, как завоевывать со своими командами титулы.

Финляндия — хозяйка турнира, действующий олимпийский чемпион, уже одним этим объясняется ее присутствие на первой строчке всех имеющихся прогнозов. Если взглянуть на состав финнов, то вряд ли он поразит воображение. В нем на данный момент трое представителей НХЛ: нападающие Джоэль Армия из «Монреаль Канадиенс», Юхо Ламмико из «Ванкувер Кэнакс» и вратарь Харри Сятери из «Аризона Койотис». Но речь идет про данный момент, заявка заполнена не до конца, и после завершения первого раунда плей-офф в НХЛ сборную Суоми пополнят опытные игроки.

Во второй группе, начиная с Казахстана и заканчивая Норвегией собраны андердоги. Каждый из них может пробиться в восьмерку сильнейших, но, чаще всего, их задача заключается в том, чтобы не занять последнее место в группе. Наконец, главные претенденты на вылет из элитного дивизиона находятся в самом конце. Аналитики считают, что кто-то из троицы Австрии, Великобритании и Италии будет играть на будущий год во втором по статусу дивизионе. Теперь рассмотрим шансы команд подробнее.

В соответствии с этими коэффициентами команды можно разделить на три подгруппы. В первой собраны пять фаворитов турнира. С некоторой натяжкой к ним можно отнести сборные Швейцарии, Германии и Словакии, которые могут прыгнуть выше головы. Если какой-то из этих команд не удастся пробиться в четвертьфинал, это уже можно будет рассматривать как мини-сенсацию, пишет Sports.ru.

Руководить командой на чемпионате мира будет опытнейший Клод Жульен. Он славится умением выживать максимум даже из не самых известных игроков и всегда добивается сбалансированного игры. Беспокоить его может только вратарская линия. Здесь нет звездных имен. Вполне вероятно, первым номером станет Крис Дриджер из «Сиэтл Кракен», который пока не может закрепиться в своей команде в качестве основного голкипера.

Какой бы состав не привезла сборная Канады, она всегда один из фаворитов любого турнира. В прошлом году состав канадцев в лучшем случае называли третьим по силе в стране, а они взяли и выиграли золото. Многие ли до турнира очень хорошо знали Эндрю Манджипане из «Калгари Флэймз»? А он стал лидером команды и MVP чемпионата. Или нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ник Пол, тоже малоизвестный до этого игрок, ставший автором золотого гола своей команды в финале. Так что даже если команду не усилят Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс или условный Стивен Стэмкос, главному тренеру будет на кого рассчитывать.

В заявке к началу чемпионата находилось всего 17 игроков. Сборная Швеции ожидает массированный десант из Северной Америки. Пока в распоряжении главного тренера четверо нхловцев плюс опытные игроки из Европы и местного чемпионата. Может вызывать беспокойство вратарская линия, где нет голкипера уровня Хенрика Лундквиста. Зато у Тре Крунур всегда все в порядке было с обороной, так что команду вполне резонно считают одним из главных претендентов на золото.

Сборная Тре Крунур будет пытаться вернуть себе утраченные позиции. Только представьте: шведы на прошлогоднем чемпионате мира в Риге впервые не смогли выйти в плей-офф, а следом на Олимпиаде в Пекине получили еще одну горькую пилюлю, уступив Словакии в матче за бронзу. Так что с мотивацией у парней Йохана Гарпенлева все должно быть в порядке. Только медаль сможет как-то пролить бальзам на раны шведских болельщиков. Если мы всегда мечтаем о финале Россия — Канада, то, например, финальный матч с финнами и победа в нем будут триумфом для шведов.

Среди пятерки ведущих команд шансы американцев на победу рассматриваются наиболее низко, но вряд ли их стоит из-за этого списывать со счетов. Состав молодой, но опытный. В воротах голкипер «Детройт Ред Уингз» Алекс Неделкович, имеющий процент отраженных бросков в минувшем сезоне за 90%. Специалисты считают, что предел мечтаний сборной США — четвертьфинал. Все последние медали на чемпионатах мира были выиграны с игроками уровня Пола Штястны, Брока Нельсона или Патрика Кейна. Сейчас звезд в составе звездно-полосатых нет.

Минуло уже более 42 лет с последней победы команды Соединенных Штатов на олимпиадах или взрослых чемпионатах мира. На молодежных первенствах золото было, но на более серьезном уровне добраться до него в новом веке пока не удается. Более того, последняя золотая медаль на чемпионате мира сборной США была завоевана в далеком 1933 году. На этот раз американцы представляют довольно молодую команду со средним возрастом игроков в 25 лет. В ней девять новичков мирового первенства, а возглавляет ее широко известный Дэвид Куинн.

Сборная Чехии на предстоящем чемпионате это своеобразный сплав молодости и опыта, причем в каждой линии. Довольно молоды и три вратаря. Первым номером, скорее всего, станет голкипер «Аризоны Койотиз» Карел Веймелка. В прошедшем сезоне он запомнился тем, что сделал рекордное количество сэйвов среди всех дебютировавших в НХЛ вратарей за всю историю. Карел в своем первом матче отразил 46 бросков. Чехов можно назвать темной лошадкой турнира.

Интересная история: с 1996 по 2012 год команда Чехии на чемпионатах мира смогла завоевать 11 медалей, в том числе шесть золотых. Добавим к этому золото и бронзу четырех олимпиад. Затем как отрезало, а в Пекине чехи совсем опустились на дно, заняв девятое место, худшее в своей истории на всех олимпийских турнирах. Федерация решила пойти на кардинальные перемены. На пост главного тренера был приглашен финн Кари Ялонен, практически полностью обновился состав команды. Там по-прежнему есть место опытным Давиду Крейчи, Якубу Вране из «Детройт Ред Уингз», Томашу Хертлю из «Сан-Хосе Шаркс», но большинство игроков представляют команды чешской Экстралиги.

Швейцария

Помните сборную Швейцарии в 1980-1990-е или даже нулевые годы? Эта команда всегда была лакомым кусочком для фаворитов и не представляла особой угрозы. Все изменилось во втором десятилетии века. Швейцарцы долгое время подбирались к пьедесталу и выстрелили сначала в Стокгольме в 2013 году, а затем в Копенгагене в 2018. Оба раза они выходили в финал, и оба раза путь к золоту им преграждала сборная Швеции.

Теперь крестоносцы считают само собой разумеющимся попадание в плей-офф, а дальше все будет зависеть от одного единственного матча. Руководит командой Патрик Фишер, именно он приводил команду к серебряным медалям в 2018 году. Состав состоит из опытных игроков, в том числе из Национальной хоккейной лиги. Однако, положа руку на сердце, все же для Швейцарии предел мечтаний выход в полуфинал, да и то выполнить эту задачу будет очень непросто.

Германия

Очень многое у сборной Германии будет зависеть от вратаря Филиппа Грубауэра, первого номера «Сиэтл Кракен», удачи и тренерского штаба во главе с финским тренером Тони Седерхольмом. Именно он смог довести бундесманшафт в прошлом году до полуфинала, где команда уступила финнам со счетом 1 : 2 и в итоге заняла четвертое место. Кстати, лучший результат, показанный немцами с 2010 года.

В распоряжении Седерхольма сейчас будут находиться семь игроков, принимавших участие в пекинской Олимпиаде. Есть молодые нападающий Тим Штютцле из «Оттавы Сенаторс» и защитник Мориц Зайдер из «Детройт Ред Уингз», но хватит ли этого для значимого успеха? Беспокоит линия нападения и отсутствие глубины состава. Все же предел мечтаний команды Германии это полуфинал.

Словакия