Прогноз на ЧМ по хоккею 2022 – кто фаворит, коэффициенты(3)
13 мая, матчами в Хельсинки и Тампере, стартовал Чемпионат мира по хоккею 2022. Самое время рассмотреть шансы той или иной команды на победу и оценить коэффициенты букмекеров.
Коэффициенты букмекеров
Прогнозы букмекеров так или иначе совпадают. В частности букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победителя чемпионата:
Финляндия — 3,00
Швеция — 4,00
Канада — 5,00
Чехия — 7,00
США — 9,00
Швейцария — 20,00
Германия — 30,00
Словакия — 30,00
Казахстан — 100,00
Латвия — 100,00
Дания — 100,00
Франция — 150,00
Норвегия — 150,00
Австрия — 500,00
Великобритания — 500,00
Италия — 500,00
В соответствии с этими коэффициентами команды можно разделить на три подгруппы. В первой собраны пять фаворитов турнира. С некоторой натяжкой к ним можно отнести сборные Швейцарии, Германии и Словакии, которые могут прыгнуть выше головы. Если какой-то из этих команд не удастся пробиться в четвертьфинал, это уже можно будет рассматривать как мини-сенсацию, пишет Sports.ru.
Во второй группе, начиная с Казахстана и заканчивая Норвегией собраны андердоги. Каждый из них может пробиться в восьмерку сильнейших, но, чаще всего, их задача заключается в том, чтобы не занять последнее место в группе. Наконец, главные претенденты на вылет из элитного дивизиона находятся в самом конце. Аналитики считают, что кто-то из троицы Австрии, Великобритании и Италии будет играть на будущий год во втором по статусу дивизионе. Теперь рассмотрим шансы команд подробнее.
Финляндия
Финляндия — хозяйка турнира, действующий олимпийский чемпион, уже одним этим объясняется ее присутствие на первой строчке всех имеющихся прогнозов. Если взглянуть на состав финнов, то вряд ли он поразит воображение. В нем на данный момент трое представителей НХЛ: нападающие Джоэль Армия из «Монреаль Канадиенс», Юхо Ламмико из «Ванкувер Кэнакс» и вратарь Харри Сятери из «Аризона Койотис». Но речь идет про данный момент, заявка заполнена не до конца, и после завершения первого раунда плей-офф в НХЛ сборную Суоми пополнят опытные игроки.
Впрочем, разве не обладает опытом ветеран Валтери Филпула и Микко Лехтонен или Теему Хартикайнен? Они составят костяк команды и поведут ее к новым достижениям — возможности сделать чемпионский дубль, в один год выиграв Олимпиаду и Чемпионат мира. В последний раз такой трюк провернули шведы в 2006 году. Самое главное, что руководит сборной по-прежнему Юкка Ялонен. Он точно знает, как завоевывать со своими командами титулы.
Швеция
Сборная Тре Крунур будет пытаться вернуть себе утраченные позиции. Только представьте: шведы на прошлогоднем чемпионате мира в Риге впервые не смогли выйти в плей-офф, а следом на Олимпиаде в Пекине получили еще одну горькую пилюлю, уступив Словакии в матче за бронзу. Так что с мотивацией у парней Йохана Гарпенлева все должно быть в порядке. Только медаль сможет как-то пролить бальзам на раны шведских болельщиков. Если мы всегда мечтаем о финале Россия — Канада, то, например, финальный матч с финнами и победа в нем будут триумфом для шведов.
В заявке к началу чемпионата находилось всего 17 игроков. Сборная Швеции ожидает массированный десант из Северной Америки. Пока в распоряжении главного тренера четверо нхловцев плюс опытные игроки из Европы и местного чемпионата. Может вызывать беспокойство вратарская линия, где нет голкипера уровня Хенрика Лундквиста. Зато у Тре Крунур всегда все в порядке было с обороной, так что команду вполне резонно считают одним из главных претендентов на золото.
Канада
Какой бы состав не привезла сборная Канады, она всегда один из фаворитов любого турнира. В прошлом году состав канадцев в лучшем случае называли третьим по силе в стране, а они взяли и выиграли золото. Многие ли до турнира очень хорошо знали Эндрю Манджипане из «Калгари Флэймз»? А он стал лидером команды и MVP чемпионата. Или нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ник Пол, тоже малоизвестный до этого игрок, ставший автором золотого гола своей команды в финале. Так что даже если команду не усилят Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс или условный Стивен Стэмкос, главному тренеру будет на кого рассчитывать.
Руководить командой на чемпионате мира будет опытнейший Клод Жульен. Он славится умением выживать максимум даже из не самых известных игроков и всегда добивается сбалансированного игры. Беспокоить его может только вратарская линия. Здесь нет звездных имен. Вполне вероятно, первым номером станет Крис Дриджер из «Сиэтл Кракен», который пока не может закрепиться в своей команде в качестве основного голкипера.
Чехия
Интересная история: с 1996 по 2012 год команда Чехии на чемпионатах мира смогла завоевать 11 медалей, в том числе шесть золотых. Добавим к этому золото и бронзу четырех олимпиад. Затем как отрезало, а в Пекине чехи совсем опустились на дно, заняв девятое место, худшее в своей истории на всех олимпийских турнирах. Федерация решила пойти на кардинальные перемены. На пост главного тренера был приглашен финн Кари Ялонен, практически полностью обновился состав команды. Там по-прежнему есть место опытным Давиду Крейчи, Якубу Вране из «Детройт Ред Уингз», Томашу Хертлю из «Сан-Хосе Шаркс», но большинство игроков представляют команды чешской Экстралиги.
Сборная Чехии на предстоящем чемпионате это своеобразный сплав молодости и опыта, причем в каждой линии. Довольно молоды и три вратаря. Первым номером, скорее всего, станет голкипер «Аризоны Койотиз» Карел Веймелка. В прошедшем сезоне он запомнился тем, что сделал рекордное количество сэйвов среди всех дебютировавших в НХЛ вратарей за всю историю. Карел в своем первом матче отразил 46 бросков. Чехов можно назвать темной лошадкой турнира.
США
Минуло уже более 42 лет с последней победы команды Соединенных Штатов на олимпиадах или взрослых чемпионатах мира. На молодежных первенствах золото было, но на более серьезном уровне добраться до него в новом веке пока не удается. Более того, последняя золотая медаль на чемпионате мира сборной США была завоевана в далеком 1933 году. На этот раз американцы представляют довольно молодую команду со средним возрастом игроков в 25 лет. В ней девять новичков мирового первенства, а возглавляет ее широко известный Дэвид Куинн.
Среди пятерки ведущих команд шансы американцев на победу рассматриваются наиболее низко, но вряд ли их стоит из-за этого списывать со счетов. Состав молодой, но опытный. В воротах голкипер «Детройт Ред Уингз» Алекс Неделкович, имеющий процент отраженных бросков в минувшем сезоне за 90%. Специалисты считают, что предел мечтаний сборной США — четвертьфинал. Все последние медали на чемпионатах мира были выиграны с игроками уровня Пола Штястны, Брока Нельсона или Патрика Кейна. Сейчас звезд в составе звездно-полосатых нет.
Швейцария
Помните сборную Швейцарии в 1980-1990-е или даже нулевые годы? Эта команда всегда была лакомым кусочком для фаворитов и не представляла особой угрозы. Все изменилось во втором десятилетии века. Швейцарцы долгое время подбирались к пьедесталу и выстрелили сначала в Стокгольме в 2013 году, а затем в Копенгагене в 2018. Оба раза они выходили в финал, и оба раза путь к золоту им преграждала сборная Швеции.
Теперь крестоносцы считают само собой разумеющимся попадание в плей-офф, а дальше все будет зависеть от одного единственного матча. Руководит командой Патрик Фишер, именно он приводил команду к серебряным медалям в 2018 году. Состав состоит из опытных игроков, в том числе из Национальной хоккейной лиги. Однако, положа руку на сердце, все же для Швейцарии предел мечтаний выход в полуфинал, да и то выполнить эту задачу будет очень непросто.
Германия
Очень многое у сборной Германии будет зависеть от вратаря Филиппа Грубауэра, первого номера «Сиэтл Кракен», удачи и тренерского штаба во главе с финским тренером Тони Седерхольмом. Именно он смог довести бундесманшафт в прошлом году до полуфинала, где команда уступила финнам со счетом 1 : 2 и в итоге заняла четвертое место. Кстати, лучший результат, показанный немцами с 2010 года.
В распоряжении Седерхольма сейчас будут находиться семь игроков, принимавших участие в пекинской Олимпиаде. Есть молодые нападающий Тим Штютцле из «Оттавы Сенаторс» и защитник Мориц Зайдер из «Детройт Ред Уингз», но хватит ли этого для значимого успеха? Беспокоит линия нападения и отсутствие глубины состава. Все же предел мечтаний команды Германии это полуфинал.
Словакия
Потираем руки. В Финляндию едет молодой нападающий Юрай Слафковски из финского ТПС. Он хорошо запомнился всем болельщикам хоккея по пекинской Олимпиаде и недалек тот день, когда Юрай дебютирует в НХЛ. Может быть, увидим и других словацкий звездочек. Средний возраст команды чуть больше 24 лет. При этом такая же молодежь вышла в четвертьфинал прошлого первенства в Латвии, а на Олимпиаде в Пекине завоевала бронзу.
Теоретически к команде могут присоединиться несколько игроков из НХЛ, но кто знает, будет ли ради них главный тренер Крэйг Рэмзи ломать командную химию.
Победить у сборной Словакии получится вряд ли, но пошуметь они смогут точно. Группа А объективно слабее параллельной и занять второе место в ней вполне реально, а там дальше можно помечать и о победе в четвертьфинале.
Казахстан
Состав сборной Казахстана в последние годы состоит из игроков КХЛ, местной хоккейной лиги и нескольких легионеров из Северной Америки. Ничего не меняется и на этот раз. Наверное, это и хорошо, ведь в прошлом году команда Юрия Михайлиса остановилась в шаге от четвертьфинала и сотворила маленькую сенсацию, обыграв по буллитам финнов. К сожалению, на этот раз в составе не будет 23-летнего вратаря Никиты Бояркина. На первенстве в Риге он имел показатель в 92,9% отраженных бросков.
Сборная Казахстана на этот раз может реально попасть в четвертьфинал. Для этого нужно точно обыграть аутсайдеров Францию и Италию, а также попытаться взять очки у кого-нибудь из четверки, состоящий из Швейцарии, Германии, Дании и Словакии.
Латвия
На Олимпиаде в Пекине, похоже, закончилась определенная эпоха, связанная с ветеранами Лаурисом Дарзиньшем и Каспарсом Даугавиньшем, которые объявили о завершении международной карьеры. К тому же Микс Индрашис, получив травму плеча накануне чемпионата, добавил головной боли главному тренеру латышей Харийсу Витолиньшу. С другой стороны, тренерский штаб может рассчитывать на голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликинса и нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Рудольфа Балцерса.
У Латвии не самый лучший календарь. Стартовать с двух встреч против фаворитов из США и Финляндии задача непростая. Выйти в четвертьфинал будет архисложно. Видимо, максимум который сможет показать команда в своей группе это пятое место.
Дания
Сборная Дании чем-то напоминает сборные Германии или Швейцарии. Они тоже начинали как не самые известные хоккейные нации, но постепенно заставили с собой считаться признанных авторитетов. Команда дебютировала на Олимпиаде в Пекине и смогла сходу занять седьмое место. Ни в одном из матчей сборная под руководством главного тренера Хайнца Элерса не сдавалась. В итоге лучший результат за всю историю. Ранее были восьмые места на чемпионатах мира 2010 и 2016 годов.
На чемпионате мира в Финляндии мы не увидим какие-то громкие фамилии датских хоккеистов, команда сильна своей сплоченностью и четким выполнением тренерских заданий. Если Дания попадет в четвертьфинал, никто не удивится.
Франция
Сборная Франции по воле случая оказалась среди сильнейших участников хоккейного турнира из-за решения IIHF о недопуске на чемпионат сборной России. Когда-то в 1994 году подобным образом попала на европейское футбольное первенство команда Дании и стала чемпионом. Но хоккей с шайбой это другой вид спорта, и тут существует четкая иерархия. Любое место, кроме последнего, будет для французов большим успехом.
Главное для них не поддаться внезапной смене обстановки и идти от игры к игре. Тем более, что всех своих соперников по группе А, за исключением датчан, они хоть раз, но побеждали, в том числе и канадцев.
Норвегия
Команду Норвегии можно назвать типичным середняком хоккейной элиты. Уже на протяжении 16 лет подряд скандинавы не покидают высший дивизион. Им порой хватает сил, чтобы обыграть фаворита, но при этом они могут потерять концентрацию в игре со слабыми соперниками. Лучший результат норвежцев на чемпионатах мира — четвертое место в 1951 году. На этот раз состав команды укомплектован игроками национальной лиги, многие из них имеют опыт выступления на чемпионате мира.
Вряд ли при таком составе группы В Норвегия сможет рассчитывать на плей-офф, а вот за места с пятого по седьмое она поборется, все же в матчах с заведомыми аутсайдерами Великобританией и Австрией должен сказаться опыт.
Австрия
Мало кому известно, что Австрия выиграла две бронзы чемпионатов мира, правда, было это в 1931 и 1947 годах. Команда третий раз подряд будет выступать в элитном дивизионе и дважды ей помогала судьба. В первый раз вмешалась пандемия, а в этом году отстранение от турнира сборной Беларуси. Главная цель команды в Финляндии — продлить свою серию выступлений в элите. Сделать это будет непросто. Практически все игроки команды выступают в австрийской лиге ICEHL, четверо в Швейцарии и еще один, молодой нападающий Марко Каспер в Швеции.
Великобритания
Хоккейная сборная Великобритании третий раз подряд выступит на чемпионате мира в высшем дивизионе, и это самое продолжительное ее выступление с момента окончания Второй мировой войны. Причем дважды они обыгрывали своих соперников в матчах за сохранение места в элите. За два чемпионата британцы всего лишь 22 раза поразили ворота соперников, больше половины этих голов на счету Лайама Кирка и Майка Хаммонда. Обоих на этот раз в составе не будет. Главный поединок для Великобритании пройдет 23 мая против Австрии. В очной встрече команды выяснят, кто займет последнее место в группе.
Италия
Когда-то на чемпионате мира 1953 года в Швейцарии итальянцы добились наивысшего достижения, заняв четвертое место. Все последние годы команда то вылетает во второй дивизион мирового хоккея, то возвращается обратно. Все же больше сборную Италии знают по футболу. Интересно, что костяк национальной команды составляют выходцы из тирольских немцев и австрийцев. Задача у итальянцев такая же как и у всех аутсайдеров — сохранить место в элите. Чего уж говорить, если в прошлом году в Риге Италия проиграла Казахстану со счетом 3 : 11. На этот раз хоккеисты с Аппенин поспорят за седьмое место в группе с французами.