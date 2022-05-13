В Южной Осетии 17 июля проведут референдум об объединении с Россией

"Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией, в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции, постановляю: назначить референдум по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?", — говорится в тексте указа.

Бибилов еще в конце марта анонсировал "юридические шаги" для вхождения в состав России, пообещав, что они будут завершены после выборов президента Южной Осетии 10 апреля. Во втором туре голосования, прошедшем 8 мая, Бибилов проиграл лидеру политической партии "Ныхас" Алану Гаглоеву. Избранный президент заявил, что Южная Осетия будет готова к референдуму, "как только наступит время".