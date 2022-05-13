ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК | (79-й день) Начался суд над российским военным. РФ продолжает наносить удары по Мариуполю

- В Киеве начался суд над российским военным, обвиняемым в убийстве гражданского. По версии прокуратуры, 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Вместе с еще четверыми военными он отступал после обстрела его колонны. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорит, что военный приказал сержанту убить мужчину, чтобы тот не сообщил о них украинским бойцам.

- Великобритания ввела новые санкции в отношении председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алины Кабаевой. Ссылаясь на неназванных американских чиновников, американская Wall Street Journal писала, что власти США считают Кабаеву подругой российского президента, от которого она родила по крайней мере троих детей, и подозревают ее в сокрытии личного богатства Путина за границей.

- Миллионы людей умрут от голода в результате блокировки Россией портов на Чёрном море, утверждает Глава продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. «Если у вас есть сердце, разблокируйте эти порты, как бы вы ни относились к Украине», — передаёт его обращение к Путину портал CNN.

- Япония расширила запрет на экспорт в Россию. Теперь под него попадают высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений.

- Латвия ограничит доступ к «Вконтакте» и «Одноклассникам», сообщил глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.

- Шольц призвал Путина к прекращению огня. Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник сообщил, что поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Западные лидеры по мере продолжения войны все реже пытаются связаться с Кремлем. Разговор подтвердила и пресс-служба российского президента - там сказали, что лидеры говорили о войне с акцентом на ситуацию в "Азовстали", где с армией РФ в полном окружении продолжают сражаться несколько сотен украинских военных.