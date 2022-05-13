Приготовьте зонты! На выходных будет облачно и сыро

Суббота, 14.05:

Ночью: В начале ночи во многих местах ясно, после полуночи, начиная с островов, облачность уплотнится и под утро местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, в начале ночи на побережье порывы 12 м/с. Температура 1..6, на наветренном побережье до 8°С.

Днем: Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Вечером, начиная с островов, облачность рассеется, и вероятность выпадения осадков станет небольшой. Ветер юго-западный, западный, на островах вечером северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 10..16, на наветренном побережье до 8°C.

Воскресенье, 15.05:

Ночью: На западе Эстонии ясно и без осадков, на востоке переменная облачность, местами кратковременный дождь, к утру небо повсеместно прояснится. Ветер западный, северо-западный 3-9, утром порывы 12 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: На западе Эстонии небольшая облачность, без осадков. На востоке конвективная облачность, местами кратковременный дождь. Северо-западный, западный ветер усилится до 5-12, порывы до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 9..14, на на юге Эстонии до 16°С.

Понедельник, 16.05:

Ночью: Преимущественно ясно, местами переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 4-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 2..7, на поверхности почвы местами возможно до 0°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы 15 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Вторник, 17.05:

Ночью: В начале ночи во многих местах ясно, после полуночи облачность уплотнится и местами пройдёт дождь, под утро кратковременные дожди пройдут повсеместно. Ветер северо-западный 5-12, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+6°С.

Днем: Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный 5-12, порывы 15 м/с. Температура воздуха 7..12°C.