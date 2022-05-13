Евросоюз предоставит Украине военную помощь еще на 500 млн евро

Европейский Союз выделяет Украине дополнительную военную помощь на сумму в полмиллиарда евро, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. "Новый импульс для военной поддержки. На РФ будет усилено давление путем экономических санкций, ужесточения международной изоляции России и противодействия дезинформации", - сказал Боррель на полях встречи глав МИД стран "большой семерки" на севере Германии в пятницу, 13 мая.

По словам Борреля, дополнительные полмиллиарда евро будут направлены на поставки Украине тяжелых вооружений, в том числе танков и артиллерии. С учетом этого пакета общий объем помощи ЕС Украине достигнет 2 млрд евро. Глава европейской дипломатии также выразил уверенность в том, что в ближайшие дни будет согласовано европейские эмбарго на импорт российской нефти.

"Я уверен, что у нас будет соглашение. Оно нам необходимо, и оно у нас будет. Мы должны освободиться от нефтяной зависимости от России", - сказал Боррель. Между тем агентство Bloomberg и журнал Politico сообщают, что в Европе рассматривают возможность исключить нефтяное эмбарго из шестого пакета санкций против России из-за невозможности быстро найти решение, приемлемое для всех стран ЕС.