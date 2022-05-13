За рубежом
13.05.2022, 18:56

Сегодня ночью Россия отключит подачу электроэнергии в Финляндию

 
Хенри Мёльдер
Хенри Мёльдер henry.molder@ekspressmeedia.ee
Foto on illustreeriv!
Foto on illustreeriv!
ФОТО: Ekspress Meedia | Argo Ingver

По данным компании Fingrid, которая обслуживает сеть электропередачи в Финляндии, прекращение импорта электроэнергии из России не поставит под угрозу энергетическую безопасность Финляндии, пишет Helsingin Sanomat.

По данным Fingrid, в последнее время объем электроэнергии, которая импортируется из России, составляет около десяти процентов от общего потребления Финляндии.

"Недостающие объемы на рынке электроэнергии можно заменить за счет импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства", — говорит Рейма Пяйвинен, вице-президент Fingrid.

Российская компания Inter Rao Nordic прекратит подачу электроэнергии 14 мая ровно в час. По словам Rao Nordic, причиной приостановки являются трудности с получением платежей за проданную на рынке электроэнергию.

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