Сегодня ночью Россия отключит подачу электроэнергии в Финляндию

По данным Fingrid, в последнее время объем электроэнергии, которая импортируется из России, составляет около десяти процентов от общего потребления Финляндии.

"Недостающие объемы на рынке электроэнергии можно заменить за счет импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства", — говорит Рейма Пяйвинен, вице-президент Fingrid.

Российская компания Inter Rao Nordic прекратит подачу электроэнергии 14 мая ровно в час. По словам Rao Nordic, причиной приостановки являются трудности с получением платежей за проданную на рынке электроэнергию.