Регина Целик: хотела подтянуть фигуру к лету, а стала чемпионкой фитнес-бикини

Есть ли какие-нибудь приметы, которые ты соблюдаешь перед соревнованиями?

У меня бронзовая медаль с юниорского чемпионата мира, много медалей кубков с международных соревнований. В этом году добавилась золотая медаль с чемпионата Эстонии и бронзовая медаль чемпионата Европы. На данный момент бронзовая медаль с юниорского чемпионата мира - самая главная для меня.

Какие у тебя титулы и награды на данный момент? Какую из них считаешь главной в жизни?

Для меня первое время самым сложным было наладить питание. Порой ты не задумываешься о том, что тебе можно, а что нельзя. Раньше ела все подряд, ничего не считала и не следила за этим (калории, белки, жиры и углеводы). Очень было непривычно, когда тренер говорил: "Это надо убрать, а это надо взвесить" и так далее, надо было привыкнуть.

В спорт, и в частности в фитнес, я пришла в 2017 году. Как и многие девушки, я хотела подтянуть фигуру к лету, мы с семьей собирались ехать отдыхать. Я написала тогда своему нынешнему тренеру Андрею, постепенно все как-то закрутилось, мне это стало нравиться все больше и больше. В итоге решила попробовать свои силы на соревнованиях по фитнес - бикини, мне понравилось и я решила продолжить выступать.

Можешь рассказать о себе, как ты пришла в спорт? Что тебя подтолкнуло к занятию фитнесом?

Поездка была отличной, много впечатлений от чемпионата Европы, как счастливых, так и волнительных. В Испанию добрались без проблем, а когда возвращались домой, то столкнулись с проблемами и опоздали на самолет. По дороге в аэропорт попали в пробку, пришлось покупать новые билеты.

Регина Целик, недавно ставшая чемпионкой Эстонии по бодибилдингу и фитнесу в категории фитнес-бикини(166см), спустя несколько дней завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Испании. В интервью Rus.Delfi Регина поделилась эмоциями от выступления и рассказала о своем образе жизни.

Я слушаю свою любимую музыку и расслабляюсь. Придерживаюсь режима и ложусь пораньше спать, это уже привычка.

Что происходит за кулисами таких соревнований?

Происходящее за кулисами - это вообще отдельный мир. Все бегают, суетятся, кого-то гримируют, некоторые девушки сидят и красятся. Некоторые отрабатывают свое позирование, другие лежат и отдыхают.

Были ли у тебя какие-нибудь забавные моменты на соревнованиях?

На прошлом чемпионате Европы часто меняли списки: допустим сначала ставят, что ты выступаешь утром или вечером. В день соревнований у них что-то меняется и списки переделываются. В итоге узнаешь, что твое выступление рано утром и тебе приходится торопиться. Мы стояли за сценой, я уже в костюме, а мой тренер гримировал меня буквально за несколько минут до выхода на сцену.

Много ли интриг в бодибилдинге и фитнесе (как на конкурсе красоты)? Есть ли закулисная борьба, которая не имеет отношения к самому выступлению?

Если говорить, например, о сборной Эстонии, то мы в команде все друг друга поддерживаем и болеем друг за друга. В целом наверняка, как и везде, есть какие-то интрижки. Возможно, даже зависть со стороны неспортсменок. Многие спортсмены за кулисами начинают смотреть на своих соперников и разочаровываются в своей форме, но в такие моменты помогает тренер, который видит тебя со стороны и может подсказать, что и как лучше сделать.

Доводилось тебе сталкиваться с завистью и осуждением?

Порой часто слышу различные слухи, которые говорят у меня за спиной, но я не воспринимаю это все всерьез и не принимаю близко к сердцу. Я занимаюсь любимым делом и мне это очень нравиться. У меня есть свое авторитетное окружение: тренер, друзья, родители, вот к их мнению я могу прислушаться.

Какие трудности пришлось преодолеть во время подготовки к соревнованиям? Были ли моменты, когда хотела сдаться и бросить все тренировки?