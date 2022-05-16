Freedom Finance Europe пожертвовала 2,6 млн евро на помощь Украине

«В Украине живет огромное количество наших сотрудников и клиентов, наших родственников и друзей. Нам очень больно видеть то, что происходит. Нам кажется важным сделать хоть что-то для того, чтобы облегчить тот ужасный гуманитарный кризис, который сейчас происходит в стране. С самого начала войны мы поддерживаем своих сотрудников и клиентов, участвуем и продолжим участвовать в гуманитарных миссиях вместе с благотворительными организациями, чтобы протянуть руку помощи тем людям, кто сейчас особенно остро нуждается в ней», — подчеркнул CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

«За 2,5 месяца войны миллионы людей и сотни компаний со всего мира помогли Украине. Отрадно видеть среди них и нашу компанию. Я благодарю руководство Freedom Finance за оказанную благотворительную помощь. Эти деньги помогут спасти очень много жизней», — отметила Марина Бартошек, генеральный директор Freedom Finance Ukraine.

«Это очень важное оборудование, которое поможет спасти многие жизни наших маленьких украинцев, — объясняет основательница благотворительного фонда Твоя опора Валерия Татарчук. — Мы не перестаем благодарить наших международных партнеров за их небезразличие в такое тяжелое для нас время».

Андрей Ставницер, инициатор Help Ukraine Center, поблагодарил Freedom Finance за поддержку: «Мы очень внимательно следим за тем, чтобы каждая единица гуманитарной помощи, будь то оптовая поставка медикаментов или маленькая коробка с едой и базовыми средствами гигиены, попала в руки финальных получателей, людей из Украины, особенно тех, кто находится в самых опасных регионах, ближе всего расположенных к линии боевых действий».

2 млн евро отправлены на счет гуманитарного центра Help Ukraine. На эти деньги центр закупит лекарства, продукты питания, корм для животных, средства гигиены и другие товары первой необходимости.

300 тыс. евро выделены фонду «Твоя опора». На эту сумму закуплено оборудование для оказания экстренной медицинской помощи. Его доставили в детские больницы в трех областях Украины, которые принимают раненых детей с линии фронта.

Коллеги из Freedom Finance Ukraine: истории о работе в военное время

Уже третий месяц в Украине идет война, и все это время наши коллеги с Украины продолжают работать, выполнять обязанности перед клиентами и привлекать украинцев к инвестированию.

Ежедневно каждый член украинской команды делает невозможное, чтобы приблизить победу. Их поддерживает любовь к своей стране и вера в ВСУ. А боевой дух подпитывает музыка – на видео сотрудники Freedom Finance Ukraine и артисты поют песню, которая стала одним из символов войны.

Восхищаясь коллегами, мы узнали чуть больше об их жизни сейчас. Несколькими историями делимся с вами.

Когда в первый день войны российская авиация начала бомбить жилые дома в Харькове, уехать оттуда стало невозможно: это было небезопасно из-за постоянных обстрелов. Несмотря на риски обстрелов, директор Полтавского филиала Павел Авраменко на собственном автомобиле, преодолев сотни километров опасной дороги, эвакуировал из города наших сотрудников: Константина Балюка и Елену Свительскую и их семьи.

С первых минут войны генеральный директор Марина Бартошек пребывает на связи с сотрудниками компании, занимается организацией бизнес-процессов в военное время и совместно с дружным коллективом компании обеспечила бесперебойную работу компании, параллельно помогая волонтерам в сборе средств для армии и вынужденных переселенцев.

Коммерческий директор Виталий Бартошек и директор Хмельницкого филиала Виталий Федоришен с друзьями основали волонтерскую группу «Волонтеры Хмельниччины». Они помогают вынужденным переселенцам искать жилье, покупают технику, транспорт и элементы защиты военным на фронт.

Вся команда поддерживает тех, кто с первых дней ушел на фронт, – мужей сотрудниц и менеджеров Романа Левченко, Илью Погорелова и Дмитрия Костогрызова. К слову, даже на передовой они работают. Дмитрий, например, привлек почти $2 млн инвестиций.

Ежедневно во всех регионах Украины от пары минут до нескольких часов слышна воздушная тревога по несколько раз на день или ночь. В такое время сотрудники бэк-офиса проводят сделки, а менеджеры консультируют клиентов из подвалов, бомбоубежищ и с подземных парковок.

Наши коллеги из Украины в составе теробороны защищают родные города, волонтерят в местах приема беженцев, ищут для военных амуницию и технику, готовят для них обеды, просят вместо подарков на день рождения донатить на ВСУ.