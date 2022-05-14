ОНЛАЙН-БЛОГ | Евровидение-2022: смотрим финал вместе!

Букмекеры считают, что победит Украина, высоки также шансы у Великобритании и Швеции. Но в финале есть и Эстония! Следите за трансляцией в нашем онлайн-блоге и болейте за своих фаворитов!

Голосовать жители Эстонии смогут, отправив смс или позвонив по номеру, который будет указан на экране во время эфира. Есть и возможность голосовать через приложение Eurovision Song Contest, которое можно бесплатно скачать на телефон из AppStore или PlayMarket.