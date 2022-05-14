ФОТО | В Ласнамяэ произошел очень неприятный инцидент(4)
Сегодня управа столичного района Ласнамяэ получила информацию от жителя о том, что вчера утром на улице Ласнамяэ около Лаагна теэ появилась огромная куча мусора, передает пресс-служба управы. А ведь совсем недавно на этом самом месте проходила толока с участием местных жителей, а также городские службы производили работы по уборке.
Информация об инциденте была передана в Таллиннский департамент муниципальной полиции, которая начнет расследование, поскольку речь идет о незаконном выбросе мусора на городской территории.
Если у вас есть дополнительная информация об этом происшествии, управа просит сообщить ее по электронной почте: lasnamae@tallinnlv.ee.
"Я также прошу всех, кто замечает, что кто-то незаконно выбрасывает мусор на территории Ласнамяэ, сообщать об этом по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee, по телефону 645 7700 или 645 7718, или на странице управы района Ласнамяэ в Facebook. Давайте вместе сделаем Ласнамяэ чище!" - обратилась к жителям старейшина части города Юлианна Юрченко.