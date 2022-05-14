ФОТО | В Ласнамяэ произошел очень неприятный инцидент

Сегодня управа столичного района Ласнамяэ получила информацию от жителя о том, что вчера утром на улице Ласнамяэ около Лаагна теэ появилась огромная куча мусора, передает пресс-служба управы. А ведь совсем недавно на этом самом месте проходила толока с участием местных жителей, а также городские службы производили работы по уборке.