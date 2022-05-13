За рубежом
13.05.2022, 16:40

Президент Турции Эрдоган высказался против членства Швеции и Финляндии в НАТО

 
«Сейчас мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не видим [в этом] позитива», — заявил Эрдоган.
«Сейчас мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не видим [в этом] позитива», — заявил Эрдоган.
ФОТО: AFP | ADEM ALTAN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал членство Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой, пишет Yle.

– В настоящее время мы следим за развитием ситуации со Швецией и Финляндией, но не настроены позитивно, – цитирует заявление турецкого лидера государственное информагентство Турции Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против членства этих стран в Североатлантическом альянсе.

В Финляндии и Швеции, по оценке турецкого президента, якобы много "террористических организаций".

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (СДП) вчера заявили, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее.

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