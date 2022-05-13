Президент Турции Эрдоган высказался против членства Швеции и Финляндии в НАТО

– В настоящее время мы следим за развитием ситуации со Швецией и Финляндией, но не настроены позитивно, – цитирует заявление турецкого лидера государственное информагентство Турции Anadolu .

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против членства этих стран в Североатлантическом альянсе.

В Финляндии и Швеции, по оценке турецкого президента, якобы много "террористических организаций".

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (СДП) вчера заявили , что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее.