13.05.2022, 16:40
Президент Турции Эрдоган высказался против членства Швеции и Финляндии в НАТО
ФОТО: AFP | ADEM ALTAN
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал членство Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой, пишет Yle.
– В настоящее время мы следим за развитием ситуации со Швецией и Финляндией, но не настроены позитивно, – цитирует заявление турецкого лидера государственное информагентство Турции Anadolu.
Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против членства этих стран в Североатлантическом альянсе.
В Финляндии и Швеции, по оценке турецкого президента, якобы много "террористических организаций".
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (СДП) вчера заявили, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее.