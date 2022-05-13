Ситуация в Риге накаляется: рассмотрение вопроса о сносе памятника в парке Победы привело к протестам в центре города. Задержан евродепутат

В пятницу, 13 мая, к 14 часам было созвано внеочередное заседание Рижской думы. Депутаты рассматривают вопрос о сносе памятника в парке Победы. К этому времени к Ратушной площади были стянуты силы полиции, в том числе спецбатальон, сообщает репортер портала Delfi.

13 мая сотрудники полиции задержали на Ратушной площади семь человек, в том числе лидера Русского союза Латвии, депутата Европарламента Татьяну Жданок. Задержания связаны с несанкционированным протестом.

Четыре человека задержаны за проведение несанкционированного пикета, двое, как сообщает LETA — "за использование запрещенной символики, прославляющей военную агрессию России". Еще один человек задержан за мелкое хулиганство.

В начале митинга Мирослав Митрофанов призывал собравшихся не заходить на отгороженную территорию, поскольку митинг не согласован. По данным Госполиции, в районе 15.40 на Ратушной площади находилось около 200 человек.

Один человек задержан за ношение георгиевской ленточки, еще трое — за участие в несанкционированном пикете, сообщает LETA со ссылкой на данные Госполиции.

Как уже ранее сообщалось, накануне, 12 мая, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, устраняющие юридические препятствия для сноса памятника в парке Победы.

Мэр Риги ранее говорил, что городская Рижская дума окажет необходимую поддержку для сноса памятника.

Одновременно за неполные двое суток на снос "памятника оккупации" в Риге 13 700 человек пожертвовали свыше 200 000 евро.

На портал Ziedot.lv второй день подряд совершаются кибератаки, но сейчас платформа возобновила работу, и люди продолжают делать пожертвования.

Тем временем, Русский союз Латвии (РСЛ) призвал людей сегодня не собираться на Ратушной площади, потому что Рижская дума митинг не разрешила.

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