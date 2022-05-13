Полиция просит помощи в поиске пропавшей месяц назад женщины

Последний раз Хельги видели 6 апреля на окраине Вильянди в частном доме на Мустла мнт, откуда она ушла пешком в неизвестном направлении. Домой в село Карула (Вильяндимаа) женщина не вернулась.

Случаи, когда женщина на несколько недель пропадала из дома, были и раньше.

Хельги может быть одета в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и пестрые сапоги. Рост примерно 160 см, полного телосложения.

Если у кого-либо есть информация о том, где может находиться изображенная на фотографии женщина, полиция просит позвонить по телефону 112 или написать на адрес электронной почты raul.urbel@politsei.ee.