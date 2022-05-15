Экономика
15.05.2022, 20:45

80 000 почтовых отправлений дошли до Эстонии с большим опозданием

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Ekspress Meedia | EKSPRESS MEEDIA | JAANUS LENSMENT

Застрявшие на Латвийской почте около 80 000 почтовых отправлений с большим опозданием прибыли в Эстонию. Причиной задержки были пандемия COVID-19 и нарушенные из-за войны в Украине международные логистические цепочки.

В Латвийской почте пояснили, что речь идет в основном о простых почтовых отправлениях Aliexpress, которые были отосланы из Китая. Самые старые из них отправили в конце прошлого и начале этого года.

Помимо обусловленных войной ограничений и перестройки транспортных маршрутов, задержка объясняется и процедурой проверки и таможенными формальностями в Латвии. Латвийская почта приносит извинения за задержку.

Все прибывшие посылки эстонское почтовое предприятие Omniva доставит получателям, хотя некоторые из последних уже получили за задержку компенсацию.

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