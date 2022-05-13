КОЛОНКА RusDelfi: Новый кризис в кризисное время неуместен

Последние три года выдались нелегкими для Эстонии: сначала произошел кризис в здраоохранении, связанный с пандемией коронавируса, затем на нас пало бремя высоких цен на энергоносители, и вот теперь мы стоим перед проблемой безопасности. Таких сложных времен для нашего общества и государства не было с 2008 года, когда разразился глобальный экономический кризис. В последние дни появилась угроза, что нам придется столкнуться с еще одним кризисом — развалом правительственной коалиции.

В Эстонии «средний возраст» правительственных коалиций составляет пятнадцать месяцев. В этом смысле Кая Каллас за свои пятнадцать месяцев у власти подошла к точке, в которой обычно меняется правительство. Правительству Каи Каллас эксперты дают не слишком высокие оценки, во внимание принимается лишь тот факт, что премьер-министр является женщиной. Если проанализировать ее действия во время различных кризисов, то становится ясно, что часто она выбирала тактику бездействия, рассчитывая, что ситуация как-нибудь уладится сама собой.