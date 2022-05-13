13.05.2022, 15:26
КОЛОНКА RusDelfi: Новый кризис в кризисное время неуместен(128)
ФОТО: Ekspress Meedia | Ekspress Meedia
Менять правительство во время активной войны в Украине, миграционного кризиса и кризиса цен на энергоносители - нерационально
Последние три года выдались нелегкими для Эстонии: сначала произошел кризис в здраоохранении, связанный с пандемией коронавируса, затем на нас пало бремя высоких цен на энергоносители, и вот теперь мы стоим перед проблемой безопасности. Таких сложных времен для нашего общества и государства не было с 2008 года, когда разразился глобальный экономический кризис. В последние дни появилась угроза, что нам придется столкнуться с еще одним кризисом — развалом правительственной коалиции.