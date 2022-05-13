Много вопросов, мнений и желание сотрудничать: как прошла встреча c журналистами Delfi в Нарве

Сначала из Украины в онлайн режиме с нарвитянами говорил специальный корреспондент редакции Роман Старопопов. Он рассказал о том, где был в последние недели, что видел своими глазами и ответил на вопросы горожан. К теме Украины разговор возвращался неоднократно.

Урмо Соонвальд, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht, рассказал о принципах работы редакции. Илья Бер, журналист по проверке фактов, раскрыл технологию работы фактчекера, вспомнил с какими неожиданными ситуациями сталкивался в процессе проверки фотографий, видео, цитат. К Илье, пожалуй, было больше всего вопросов. Он с удовольствием ответил на все. Один из вопросов прозвучал о том, не обидно ли фактчекерам, что даже когда они разоблачают фейк, многие люди продолжают верить в то, чего на самом деле не было. Илье не обидно. Он делает свою работу, которая ему интересна, надеется, что она полезна и другим. Популярность материалов, отметил Илья, связанных с разоблачением фейков, растет.

Молодые люди интересовались, сложно ли стать фактчекером, какие навыки для этого нужны. Учитель из Нарвы, Алёна Кордончук, поделилась своим опытом работы с подростками: как она учит их отличать факт и мнение. Алена жалеет, что такой задачи нет в школьной программе, она считает это важным.

Были вопросы и о том, почему так мало журналисты пишут о жизни в Ида-Вирумаа. Модой фотограф Яна предложила идеи, какие форматы могли бы быть интересны для нарвитян и выразила готовность сотрудничать. Заодно поговорили о том, кто пишет комментарии на сайте и стоит ли их закрывать.

Андрей Шумаков представил нового корреспондента в Нарве – Екатерину Конакову, предложил ей сообщать об интересных, актуальных событиях.

Редакции было важно понять, почему нарвитяне читают или, наоборот, не читают Delfi. Потому что, конечно, цель общения – понять, чем живут нарвитяне и что им важно знать.