ФОТО | Полиция ведет поиски трех пропавших женщин. Они могут находиться в Ида-Вирумаа

64-летняя Виктория и ее дочери Валерия и Анеля покинули свой дом в Рапламаа в октябре прошлого года. Собранная полицией к настоящему времени информация указывает, что женщины могут находится в Ида-Вирумаа. У полиции нет основания полагать, что жизнь женщин находится в опасности.

Приметы

64-летняя Виктория ростом около 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-коричневые, глаза серые. 39-летняя Валерия ростом 168 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темные. 31-летняя Анеля ростом около 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-коричневые. Женщины общаются как по-русски, так и по-эстонски.

Полиция просит всех, кто видел женщин или знает, где они могут находиться, сообщить об этом по телефону 112 или в полицию по телефону 5302 4826. Полиция также просит самих женщин выйти на связь и дать знать близким, что с ними всё в порядке.

Анеля

Валерия

Виктория