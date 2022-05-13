13.05.2022, 14:29
Полиция просит помощи: молодой человек уехал на машине из дома и не вернулся
ФОТО: PPA | PPA
Полиция просит помощи в поиске 22-летнего жителя волости Тарту, который уехал из дома на темно-сером автомобиле Hyundai i30 с номерным знаком 444 THZ и до сих пор не вернулся.
Расмус уехал из своего дома в селе Ламмику в 8 часов утра 12-го мая, телефон у него отключен.
Молодой человек был одет в темно-коричневую парку, на ногах - красные джинсы и синие тенниски. С собой был черный рюкзак. Волосы у парня темно-каштановые, носит очки.
Полиция просит всех, кто видел Расмуса или у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.