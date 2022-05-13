Полиция просит помощи: молодой человек уехал на машине из дома и не вернулся

Расмус уехал из своего дома в селе Ламмику в 8 часов утра 12-го мая, телефон у него отключен.

Молодой человек был одет в темно-коричневую парку, на ногах - красные джинсы и синие тенниски. С собой был черный рюкзак. Волосы у парня темно-каштановые, носит очки.

Полиция просит всех, кто видел Расмуса или у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.