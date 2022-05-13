ВИДЕО | Глава внешней разведки ЭР: Россия угрожает ядерным оружием, чтобы запугать Запад. Мы не считаем его применение вероятным

Один из вопросов касался возможного применения Россией ядерного оружия. Глава внешней разведки Эстонии считает такой шаг маловероятным.

"Подчеркну, что угроза ядерным оружием - обычная часть российской стратегии: запугать Запад. Мы не считаем использование ядерного оружия вероятным. Действия российских ядерных сил отслеживаются разведкой Запада", - заверил Марран.

Значительная часть пресс-конференции была посвящена возможному вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Оба участника отметили, что этот шаг был бы очень хорошей новостью для Эстонии, который укрепил бы безопасность в нашем регионе.

Нужно ли опасаться ответных действий России в свете вступления двух северных стран в НАТО? Есть ли вероятность военного конфликта между Россией и Финляндией?

"Мы не видим военной деятельности ни в нашем регионе, ни в направлении Финляндии, так как Россия все свои силы перебросила в Украину. Вблизи наших границ относительно спокойная ситуация. В отдаленной перспективе мы должны быть готовы, что Россия сконцентрирует силы на своей границе, но это в перспективе 2-3 лет", - считает Марран.

"Мы видим, что риторика России становится всё более агрессивной, но в этом для нас нет ничего нового. Возможности большого военного конфликта с привлечением сухопутных сил мы не видим", - добавила Дунетон.