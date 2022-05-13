ВИДЕО | Глава внешней разведки ЭР: Россия угрожает ядерным оружием, чтобы запугать Запад. Мы не считаем его применение вероятным
Сегодня в Министерстве обороны ЭР прошла пресс-конференция вице-канцлера Минобороны Туули Дунетон и гендиректора Департамента внешней разведки Микка Маррана. Речь шла о развитии ситуации в сфере безопасности.
Один из вопросов касался возможного применения Россией ядерного оружия. Глава внешней разведки Эстонии считает такой шаг маловероятным.
"Подчеркну, что угроза ядерным оружием - обычная часть российской стратегии: запугать Запад. Мы не считаем использование ядерного оружия вероятным. Действия российских ядерных сил отслеживаются разведкой Запада", - заверил Марран.
Значительная часть пресс-конференции была посвящена возможному вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Оба участника отметили, что этот шаг был бы очень хорошей новостью для Эстонии, который укрепил бы безопасность в нашем регионе.
Нужно ли опасаться ответных действий России в свете вступления двух северных стран в НАТО? Есть ли вероятность военного конфликта между Россией и Финляндией?
"Мы не видим военной деятельности ни в нашем регионе, ни в направлении Финляндии, так как Россия все свои силы перебросила в Украину. Вблизи наших границ относительно спокойная ситуация. В отдаленной перспективе мы должны быть готовы, что Россия сконцентрирует силы на своей границе, но это в перспективе 2-3 лет", - считает Марран.
"Мы видим, что риторика России становится всё более агрессивной, но в этом для нас нет ничего нового. Возможности большого военного конфликта с привлечением сухопутных сил мы не видим", - добавила Дунетон.