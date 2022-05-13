Архипастырь лжет умело, что война - святое дело*

Минуло три месяца войны России против Украины, а Эстонская православная церковь Московского патриархата до сих пор не осудила российскую агрессию. Митрополит Евгений не дал прозрачной оценки действиям России, оказавших в условиях войны типичным функционером, не способным к самостоятельным действиям. На вопрос журналиста ERR, осуждает ли он однозначно российскую агрессию, митрополит, как механическая игрушка, повторял, одно и то же: «мы не знаем ситуацию из глубины», при этом он оказался очень хорошо осведомлен о российской трактовке событий, подчеркивая, что «Россия опередила на несколько дней вторжение Украины». Его ответы явно были подготовлены с учетом методических указаний, присланных из Москвы. Как Александр Лукашенко, который стал героем интернет-мемов, оправдывая вторжение России в Украину, митрополит Евгений после слов о том, что Россия просто опередила Украину на два дня и напала первой, должен был извлечь из-под рясы карту, чтобы показать, отуда готовилось нападение.