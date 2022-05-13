Мнение
13.05.2022, 13:22

Архипастырь лжет умело, что война - святое дело*

 
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Митрополит Евгений направляется на прием в российском посольстве по случаю 9 мая
Митрополит Евгений направляется на прием в российском посольстве по случаю 9 мая
ФОТО: Ekspress Meedia | Rauno Volmar

Эстонская православная церковь Московского патриархата до сих пор не заняла четкую позицию в отношении к агрессии России против Украины. Митрополит Евгений уходит от прямой оценки, называя ситуацию неоднозначной.

Минуло три месяца войны России против Украины, а Эстонская православная церковь Московского патриархата до сих пор не осудила российскую агрессию. Митрополит Евгений не дал прозрачной оценки действиям России, оказавших в условиях войны типичным функционером, не способным к самостоятельным действиям. На вопрос журналиста ERR, осуждает ли он однозначно российскую агрессию, митрополит, как механическая игрушка, повторял, одно и то же: «мы не знаем ситуацию из глубины», при этом он оказался очень хорошо осведомлен о российской трактовке событий, подчеркивая, что «Россия опередила на несколько дней вторжение Украины». Его ответы явно были подготовлены с учетом методических указаний, присланных из Москвы. Как Александр Лукашенко, который стал героем интернет-мемов, оправдывая вторжение России в Украину, митрополит Евгений после слов о том, что Россия просто опередила Украину на два дня и напала первой, должен был извлечь из-под рясы карту, чтобы показать, отуда готовилось нападение.

Нельзя сказать, что Эстонская православная церковь Московского патриархата не определилась с позицией, поскольку ее глава транслирует основные положения российской пропаганды. Посетив по случаю девятого мая прием в российском посольстве, мирополит Евгений очень четко определил свое место рядом с Россией. Давая обтекаемые ответы, митрополит упирает на то, что все неоднозначно, в то время как с двадцать четвертого февраля все однозначно: Россия начала военную агрессию против соседнего суверенного и независимого государства. История напоминает нам: когда Гитлер напал на Польшу первого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года, он тоже оправдывал это «оборонительными действиями» немецких вооруженных сил. Но в Нюрнберге это было расценено как военное преступление и агрессия.

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