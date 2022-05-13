Расистский скандал в волейболе: почему опять ловишь эту обезьяну?

В Калининграде прошла пятая игра финальной серии турнира, «Локомотив» победил на тай-брейке. Воронков в ходе одного из тайм-аутов произнес: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Стоит отметить, что за «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Надеемся на здравый смысл как от Андрея Геннадьевича Воронкова, так и от нашей федерации волейбола. Там должны разобраться в происходящем. Пока мы самостоятельно процессы запускать не будем.

Конечно, мы рассчитываем на публичные извинения со стороны Андрея Геннадьевича перед игроком. Со стороны федерации мы ожидаем дисциплинарную комиссию, которая отслеживает неспортивное поведение на играх нашего чемпионата», – цитирует «Р-Спорт» заявление пресс-службы «Уралочки».