ВИДЕО | На старте ЧМ по хоккею сборная США разгромила Латвию(37)
13 мая стартовал чемпионат мира по хоккею, который проходит в двух городах – Хельсинки и Тампере (Финляндия).
В первый игровой день США победили Латвию (4:1), Франция уступила Словакии (2:4), Канада обыграла Германию (5:3), Финляндия была сильнее Норвегии (5:0).
Чемпионат мира-2022
Группа А
Франция – Словакия – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Германия – Канада – 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)
Группа B
США – Латвия – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Финляндия – Норвегия – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии.
Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
Несмотря на отсутствие России, этот чемпионат мира всё равно можно назвать главным турниром года. Хотя этот сезон и был олимпийским, после которого многие не рвутся играть в хоккей ещё и в мае, но Игры в Пекине прошли без участия НХЛ, а значит, в Финляндии высадится целый звёздный десант.