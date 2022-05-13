ВИДЕО | На старте ЧМ по хоккею сборная США разгромила Латвию

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии.

Несмотря на отсутствие России, этот чемпионат мира всё равно можно назвать главным турниром года. Хотя этот сезон и был олимпийским, после которого многие не рвутся играть в хоккей ещё и в мае, но Игры в Пекине прошли без участия НХЛ, а значит, в Финляндии высадится целый звёздный десант.