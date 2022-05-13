СЕГОДНЯ стартует чемпионат мира по хоккею - 2022

В первый игровой день состоится четыре встречи: по две пары сыграют в рамках группы А и В.

Расписание матчей:

Группа А

16:20 Франция — Словакия;

20:20 Германия — Канада.

Группа В

16:20 США — Латвия;

20:20 Финляндия — Норвегия.

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии.

Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.

Несмотря на отсутствие России, этот чемпионат мира всё равно можно назвать главным турниром года. Хотя этот сезон и был олимпийским, после которого многие не рвутся играть в хоккей ещё и в мае, но Игры в Пекине прошли без участия НХЛ, а значит, в Финляндии высадится целый звёздный десант.