Как понять, какие решения кибербезопасности действительно нужны малому предприятию?

Независимо от размера предприятия, у него есть данные, не предназначенные для посторонних глаз – будь то документы, содержащие коммерческую тайну, или файлы с финансовыми данными или личными данными клиентов. Один из самых простых контрольных вопросов – сколько стоят эти данные, или сколько будет стоить предприятию ситуация, когда предприятие внезапно их лишится. Необходимо учитывать, в том числе, возможный ущерб репутации или утрату доверия партнеров и клиентов.

По данным RIA, в результате кибермошенничества в прошлом году эстонские предприятия потеряли не менее миллиона евро. Кибератаки становятся все более сложными (например, мошеннические письма сложно отличить от повседневной переписки предприятия), более автоматизированными (одновременно нападают на несколько предприятий сразу) и более массовыми (атакуют как крупные, так и малые предприятия).

В первую очередь, обеспечение кибербезопасности предприятия начинается с людей, и кибергигиеной необходимо заниматься систематически и постоянно. По большей части сотрудники рискуют данными предприятия по незнанию. Например, открыть подозрительное приложение к электронному письму или нажать на опасную ссылку можно за одну секунду, но решение вызванных этим проблем может занять много времени. Разумеется, не стоит при этом перекладывать всю ответственность на плечи сотрудников. Существует ряд технических возможностей, которые помогают предприятиям управлять рисками в соответствии со спецификой или размером своего бизнеса. Но как понять, какие защитные решения действительно нужны предприятию?

Вот несколько вопросов и ответов, которые помогут лучше понять потребности своего предприятия и найти правильные решения.

Защищено ли сетевое соединение?